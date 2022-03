Torna l’Escola de Pasqua de l’Oceanogràfic del 19 al 22 d’abril

L’Escola de Pasqua de l’Oceanogràfic torna les pròximes vacances, en concret dels dies 19 al 22 d’abril, per a convertir-se en un autèntic campament per la conservació de les tortugues. Un viatge rumb a «Illa Tortuga», on els més menuts podran aprendre i descobrir el món dels quelonis.

Durant els quatre dies d’activitats programades pel Departament d’Educació de l’aquari valencià, les i els escolars aprendran de manera divertida aspectes relacionats amb la biologia, amenaces i cures. Tot serà a càrrec de la mà dels professionals que treballen dia a dia amb les tortugues, i d’educadors especialitzats. Els grups de xiquets i xiquetes tindran que afrontar, a més, reptes per a ‘salvar’ els taurons que estan en perill, pel qual també es desenvoluparà la seua consciència mediambiental. Torna «Dormir amb taurons» A l’Escola de Pasqua de l’Oceanogràfic poden participar infants a partir dels cinc anys, i les famílies compten amb un servei de guarderia entre les 8:30 i les 9:00 hores del matí, ja que els horaris de l’Escola de Pasqua són dimarts i dimecres de 9:00 a 17:00 hores; dijous de 9:00 a 21:45 hores; i divendres de 9:00 a 15:00 hores. Aixi, l’escola acaba l’últim dia després del menjar en l’Oceanogràfic. La vesprada-nit del dijous es realitzarà una gimcana, en la qual els escolars realitzaran una activitat relacionada amb la conservació de la vida marina. És una oportunitat per a recòrrer, a parc tancat, totes les instal·lacions de l’Oceanogràfic de València. A més, els menuts que ho desitgen es podran quedar a dormir en el tanc més característic de l’aquari amb l’activitat «Dormir amb taurons».