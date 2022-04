"Àfrica dona molt de joc": una eina que apropa el continent

El Grup d’Innovació Educativa en Ciències Socials (DIMPA) de la Universitat Jaume I de Castelló ha creat diversos materials didàctics per a trencar tòpics respecte a Àfrica i fer-la pròxima, amb la creació de lligams per a compartir història, costums, música, gastronomia i proximitat. La publicació forma part del projecte «Àfrica dona molt de joc» promogut per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i l’Observatori Permanent de la Immigració de l’UJI, i amb la col·laboració de diferents centres educatius i ONG.

Els materials didàctics —que compten amb àudios— han estat desenvolupats pel divulgador científic iEnric Ramiro Roca; professorat de l’Àrea de Ciències Socials; els docents Sara Prades Plaza i José Vicente Gil Noé, que també són membres del grup d’investigació; Pilar Gandía, professora de Matemàtiques en l’EPA d’Alzira; i Irene Lado, escriptora i professora de l’EPA de Torrent. Esta nova eina didàctica està integrada per un fullet introductori sobre Àfrica, amb l’anàlisi de les respostes d’una enquesta en què s’ha demanat a 400 persones que opinaren sobre el continent africà; un planisferi en la projecció de Peters que respecta la grandària dels països i continents, cedit per la Coordinadora Valenciana d’ONGD; un joc matemàtic amb imatges sorprenents del continent; i 12 microrelats on es barregen poblacions valencianes i africanes i on apareixen aspectes culturals, geogràfics i gastronòmics rellevants d’ambdues cultures. En este últim cas es tracta d’àudios que estan gravats en valencià per africans i afrodescendents, i a través dels quals es poden conéixer països com ara la República Malgaixa, Sudàfrica, Etiòpia, Senegal, Benín, el Sàhara, Camerun, Ghana o Marroc, entre altres. El material es pot consultar a la Biblioteca de l’UJI i les que tenen conveni de col·laboració, i es treballa també per a oferir-lo en línia per als centres educatius. Crea lligams entre la comunitat valenciana i l’africana, alhora que dona una nova imatge del continent empobrit, que en realitat és dels més rics.