El cinema educatiu prendrà els carrers a Cuba amb una segona MICE

De València a l’Havana i de Cuba al món. És el mantra que podria definir la filosofia d’un festival nascut a València però que ha sabut integrar-se a tot el món. Teixint ponts i creant aliances internacionals. La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), una proposta per donar a conéixer i valorar el treball audiovisual fet a les aules, torna a Cuba després d’una primera edició a gener de 2020 que va sortejar la pandèmia sense saber-ho. Serà del 6 al 15 de maig quan els carrers, les escoles i totes les ciutats i pobles rurals de l’illa s’ompliran de cinema educatiu. MICE Cuba torna crescuda. Més major. Amb canvis que la posen al focus cultural del país. Perquè enguany, la MICE Cuba s’ha «institucionalitzat», explica el director del festival, Josep Arbiol «i té el suport del Ministeri d’Educació i de Cultura de Cuba que s’encarreguen de tota la logística». És un festival assentat. Encara que la MICE va nàixer a València (i ha celebrat una desena d’edicions a la Comunitat Valenciana), «s’està estenent al món». Ja té la seua pròpia versió a Argentina, Mèxic, Sàhara, Madrid i l’Índia, a banda de Cuba i València.

«A València no som la mare de les MICE, sinó la germana gran. La idea és crear una xarxa internacional de cinema educatiu, fet per xiquets i adolescents, i d’innovació educativa. Per a tindre més recursos, ajudar-nos, compartir i aprendre que, al cap i a la fi, és el propòsit principal», destaca Josep Arbiol.

Pel·lícules valencianes

Enguany, la MICE recorrerà tots els racons de l’illa i ho farà amb el focus a diferents països (Alemania, Mèxic i Extremadura) però no oblidant les seues arrels. De fet, totes les cases de cultura projectaran pel·lículesfetes per estudiants de la Comunitat Valenciana. Les quatre seccions en competició seràn Cuba, Llatinoamèrica, Extremadura i internacional i en esta última hi haurà creacions valencianes. Concretament, competiran pel primer lloc «Camina conmigo», creada al CEIP Serreria de València per alumnat de Primària; i la web sèrie «Sentido único Capítulo 1: La nueva normalidad» de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria. A més, en exhibició es projectaran quinze creacions valencianes, fetes per xiquets i xiquets i adolescents, entre les quals destaca la del CEE Raquel Payà de Dénia. Totes elles són en valencià amb subtítols al castellà.

Tanmateix, s’han organitzat tallers cinematogràfics per alumnes de Primària i Secundària amb «el millor del món». «Tindrem a huit talleristes de Cuba, Holanda, Bèlgica, Portugal, Espanya (entre els quals estarà el valencià Emilio Martí), Mèxic, Argentina i Bulgària», explica Arbiol. Junt amb ells, també hi assistiran altres personalitats de renom.

Convidats «de categoria»

Thomas Kutschera, l’animador de Jocs de Trons, de Pixomondo, també viatjarà a Cuba per la MICE 2022 i «donarà tres tallers sobre animació al cinema». Hi haurà, segons explica el director, «convidats de primera categoria». La madrina de la MICE Cuba 2022 serà la cantant cubana Haila Mompié, que succeirà a la primera,Haydée Milanés, cantant i filla del cantautor Pablo Milanés. La històrica actriu cubana Mirtha Ibarra s’estrenarà com ambaixadora de totes les MICE del món este 2022. Un esdeveniment que lidera Bartola, la imatge de la MICE que es consolida cada vegada més, també a Cuba.