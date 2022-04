El ministeri difon material per acabar amb l’antigitanisme a les aules

Per afavorir la inclusió i igualtat en les aules i acabar amb les discriminacions i estereotips, el Ministeri d’Educació posa a disposició del professorat llibres i recursos que ensenyen valors i cultura a l’alumnat. En esta ocasió, centrat en el poble gitano, que encara viu sota els tòpics socials que se’ls han associat sense realment conèixer els seus origens. Per tant, és necessari educar en cultura, en este cas, en la gitana.

Amb este propòsit, el ministeri ha publicat els «Materials didàctics sobre Història i Cultura del poble gità per Educació Secundària. Educació front al Antigitanisme», dirigit especialment als docents amb la finalitat de promoure el coneixement i reduir els estereotips.

Este material està compost per tres llibres diferents: «La historia del pueblo gitano de España. Entre el exterminio y la exclusión social»; «Aportaciones del pueblo gitano a la cultura y las artes»i «Educar frente al Antigitanismo. Una inaplazable contribuición a la justicia y a la formación integral».

En el primer cas es tracten les diferents etapes de la història en la qual es dividix el poble gitano, com els periodes d’expulsió o exterminació biològica, els seus origens en 1400, franquisme, visibilització i actualitat.

El segon, conté dades sobre la llengua, la literatura o la música. EPer últim, el tercer llibre analitza les arrels de l’antigitanisme —racisme específic cap a les persones gitanes— i promou una mirada crítica front a estes estereotips.

Així mateix, els llibres estan acompanyats d’ una guia de recursos web, didàctics i audiovisuals –«Guia de recursos sobre història i cultura gitana i educaico contra el antigitanisme»– per facilitar als docents la integració dels continguts en el dia a dia.

D’esta manera, es tracta d’uns materials versàtils, útils i pràctics per la comunitat educativa en general i per als docents i alumnat en particular , ja que es pot integrar distintes matèries de forma transversal.

Per tant, l’objectiu principal de la publicació és exposar de forma rigorosa la història i cultura gitana per acabar amb els prejudicis i estereotips que sustenten les activitats de rebuig i exclusió que dificulta la promoció educativa i social de l’alumnat gità. D’altra banda, estos recursos també ajuden a l’alumnat gitano a conèixer els seus origens i història sense un condicionament social extern.

Diferents iniciatives

Esta iniciativa del ministeri forma part de les actuacions promogudes pel Grup d’Educació del Consell Estatal del Poble Gitano, en la qual ha col·laborat l’Institut de Cultura Gitana.

Se suma a la publicació en març de l’any passat dels materials corresponents a l’etapa de Primària. D’esta manera es pretén «contribuir a la visibilització i reconeixement del legat del poble gitano com a part constitutiva de la societat espanyola i combatre l’antigitanisme».

En el cas de la guia per a Primària, es proposa una pluja d’idees per a l’alumnat sobre la història del poble gitano, dibuixos, activitats de lectura amb preguntes...

La proposta naix de la nova llei educatiuva, que senyala que es considerarà el estudi i respecte de altres cultures, particularment de la pròpia del poble gitano i la de altres grups i col·lectius, per tal que contribuïsca a la valoració de les diferències culturals, així com el reconeixement i la difusió de la història i cultura de minories ètniques presents a Espanya.

Així, els centres ja compten amb un nou recurs per descobrir i posar en valor la història i cultura gitana en les aules.