Sis centres europeus trenquen els estereotips amb una obra de teatre

El plantejament de la identitat és molt freqüent, més encara quan es pot pertànyer a diferents comunitats i cultures. Per això, cada vegada són més els projectes que es qüestionen el tema de les identitats i els orígens, per tal de crear una unió i eliminar estereotips entre l’alumnat.

Així, el projecte «Notre identité, c’est notre diversité» —La nostra identitat, és la nostra diversitat— en el qual participa l’IES Jaume I d’Ontinyent, busca unir a sis escoles de tota Europa amb «l’objectiu d’intercanviar cultures i reflexionar sobre les identitats per fer una representació teatral final», expressa Cristina Martí, professora de Francés de l’IES Jaume I i coordinadora del projecte.

En la iniciativa participa l’alumnat de 4t d’ESO de diferents centres; dos espanyols —el d’Ontinyent i un altre en les Illes Canàries—; un en Xipre; un en Luxemburg; un en França, en l’illa de la Reunió; i un últim en Portugal, a les Açores.

«La característica comuna d’estes escoles és que totes estan dins d’Europa, però lluny, excepte Luxemburg», explica la coordinadora. En el cas «d’Ontinyent no està lluny, però, no obstant això, es troba una mica aïllat de València», aclarix la docent.

«Aleshores, es reflexiona en conjunt sobre la identitat, sobre què suposa tindre diferents cultures en una nació», afegix la professora de Francés. De manera que, a més d’en l’àmbit internacional també «es tracten les cultures pròpies», explica Cristina Martí.

Diferents viatges

Així, cada visita comporta unes activitats relacionades amb reflexionar sobre el tema de ‘Erasmus+. «La primera, va ser a Luxemburg on es va fer un debat sobre la identitat europea i nacional amb els resultats d’enquestes realitzades als centres», assenyala la docent. «Al final dels debats, la majoria va confessar que se sentien europeus perquè és molt positiu», detalla Martí. D’altra banda, «van reconèixer que la ignorància és un obstacle per la convivència pacífica entre cultures», destaca la docent.

«Durant les presentacions dels resultats de les enquestes en cada centre, l’alumnat va descobrir que desconeixen moltes de les característiques de la cultura dels seus companys», apunta Martí. «Malgrat haver estudiat la història d’Europa ignoraven la realitat quotidiana que es viu en altres regions europees», afegix la professora. Després quatre estudiants diferents van anar a la Reunió, «on es va tractar la música i la història pròpies», declara la docent, i més recentment han visitat Xipre, on se centraren sobre els balls locals i el centre valencià.

L’última visita serà a les Açores, on cada institut representarà una obra com a denúncia dels estereotips de cada lloc. «La representació pretén trencar amb les idees creades des de la ignorància de l’altre, perquè l’estudiantat se-n’adone que les idees preconcebudes no són reals i poden ser cruels», assegura Martí.

Quant a la visita a les Illes Canàries, va ser només de docents i la del centre valencià va ser anul·lada per mesures sanitàries però, tot i la covid, l’Erasmus+ ha continuat, com els altres programes que té l’IES.