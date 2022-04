El Col·legi Hernández crea una guia per a previndre el suicidi

Divendres passat el Col·legi Hernández de Castelló (Ribera Alta) va presentar «... i també la vida», un projecte audiovisual acompanyat d’una guia didàctica per a sensibilitzar i previndre el suïcidi juvenil. Este projecte naix amb la idea d’oferir a la comunitat educativa un recurs com a punt de partida per a treballar als centres un tema que seguix sent tabú i desconegut.

A l'acte, presentat pel jove periodista Jesús Lorda, es va visualitzar el curtmetratge «... i també la vida», un treball guardonat a la 9a edició del MICE Film Festival. En la taula rodona posterior, els participants en el projecte van explicar el procés de creació, gravació i edició; i es va presentar la guia didàctica. Es tracta de material interactiu específic que pretén no només l'adquisició de coneixements, sinó també el desenvolupament d'habilitats, la promoció d'actituds i la creació d'experiències que potencien l’interès de l’alumnat. En esta part de l'acte va participar Dolors López, vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, assessora de formació en prevenció de suïcidis de la Conselleria d'Educació i autora del llibre «Te nombro», a més d’Asunción Beltran, psiquiatra a la Unitat de Salud mental infantil i de l’adolescent (Usmia) de Sueca. Dolors López ratificava la importància de treballar les emocions als centres educatius i afirmava taxativament que «parlar de suïcidi salva vides», ja que és la primera causa de mort entre els 15 i 34 anys. Beltran remarcava la importància d'escoltar els adolescents en un moment evolutiu tan transcendent de les seues vides i manifestava que “cal normalitzar la visita al psicòleg i al psiquiatra de la mateixa manera que acudim a qualsevol altre metge especialista».