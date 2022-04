Els centres valencians lideren una nova edició de la convocatòria Dualiza d’FP

La Comunitat Valenciana torna a liderar la «Convocatòria d’Ajudes Dualiza» per a centres d’FP de CaixaBank Dualiza i l’Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa, després que un total de sis projectes presentats per centres educatius valencians hagen sigut seleccionats entre els 30 més innovadors de tota Espanya: cinc d’ells per les seues idees en la categoria individual, i un més per la idea presentada en la categoria «en xarxa», junt amb centres d’altres comunitats.

En concret, els centres seleccionats han sigut l’IES Andreu Sempere d’Alcoi, IES Rascanya-Antonio Cañuelo de València, l’EFA La Malvesía de Llombai, l’IES Almussafes, i l’IES Canonge Manchón de Crevillent. A més, l’IES Vicent Castell i Domenech de Castelló i el CIPFP Ausiàs March de València participaran també mitjançant dos projectes en xarxa.

En total, la cinquena edició de la «Convocatòria d’Ajudes Dualiza» ha seleccionat en tota Espanya 30 projectes de col·laboració entre centres educatius d’FP i empreses, distribuïts en totes les comunitats autònomes, que rebran un total de 401.288 euros per al seu desenvolupament. No és el primer any que l’FP Valenciana destaca, doncs en edicions passades també havien sigut líders en la convocatòria.

Creixen les propostes «en xarxa»

La major part d’estos projectes — un total de 21—, han sigut presentats per centres de manera individual, mentre que els altres nou han sigut seleccionats en la categoria en xarxa, és a dir, gràcies a la col·laboració de diversos centres de diferents territoris donant suport a una única idea. Esta modalitat augmenta respecte a l’any passat, quan es va introduir la categoria per primera vegada, la qual cosa reflectix la bona acollida que ha tingut.

Una altra dada important és que més de la meitat dels centres que s’han presentat a Dualiza ho feien per primera vegada, el que mostra l’interés cada dia major que desperta la convocatòria, diuen des de l’organització. A l’hora de dur a terme la selecció dels 30 projectes, la comissió d’avaluació ha tingut en compte que siguen innovadors; fomenten la coparticipació entre centres; tinguen impacte social; diversifiquen els agents participants; establisquen mecanismes de coordinació i comunicació; contemplen perdurabilitat per a proporcionar resultats a llarg termini; siguen transferibles, faciliten la comunicació dels assoliments aconseguits i busquen impactar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A més, en molts casos van acompanyats de formació docent.

A més, la varietat de les temàtiques augmenta cada any.En la present edició els centres aposten per iniciatives que permeten als seus alumnes l’aprenentatge en energies renovables, en l’avantguarda de la investigació sanitària, que els acosten al món de l’art o els introduïsca valors a través de la conservació del patrimoni cultural. Però també tornen a apostar per idees que milloren i impulsen noves metodologies pedagògiques, que possibilite a l’estudiant recrear la seua futura experiència laboral o creant millores reals en sectors com l’agricultura.

La majoria de projectes s’han plantejat en modalitat mixta, amb activitats presencials i altres en format virtual, fet que evidencia la maduresa del procés de digitalització que molts centres van accelerar durant la pandèmia.

El director de CaixaBank Dualiza, Juan Carlos Lauder, celebra «l’ampli interés que la convocatòria continua generant entre els centres educatius, com a mostra del seu interés per continuar desenvolupant noves iniciatives, així com de la confiança que mantenen en Dualiza».

A més, ressalta que «la prova més evident d’eixa confiança és que als centres habituals se sumen cada vegada més centres nous que, animats per la visibilitat dels participants en la convocatòria, veuen una oportunitat de tirar avant les seues idees amb el suport de CaixaBank Dualiza i FPEmpresa».

Per la seua part, el president d’FPEmpresa, Luis García, subratlla que «convocatòries com la d’Ajudes Dualiza ens convencen que incentivar, secundar i orientar-nos cap a la col·laboració entre els centres de formació i les empreses i institucions és un bon camí per a millorar la Formació Professional».

EduLab Teams engega els seus actes presencials per a «reiniciar» l’educació i la innovació a les aules

L’associació valenciana de renovació pedagògica EduLab Teams ja ha pogut realitzar el seu primer acte presencial des del seu naixement, en 2021. Va ser a finals de març, al teatre Capitolio de Godella. Es tracta d’una jornada en què es va presentar públicament el projecte EduLab Teams, amb l’objectiu de transformar l’educació. De fet, la jornada tenia com a títol «Re-iniciem l’educació. Fem xarxa per transformar». Per a aconseguir-ho «fa falta generar xarxes de col·laboració i visualitzar que és possible», apunten des de l’associació. En l’acte es van donar a conéixer tres projectes educatius transformadors de centres que pertanyen a la xarxa internacional «Changemaker», amb la participació de representants de l’Escola Sadako (Barcelona); el CEIP Ciudad del Mar (Torrevieja) i l’Eskola Amara Berri (Donostia), entre altres.