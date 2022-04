Llibres i un concurs de dibuix per a explicar l’alzhèimer als escolars

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzhèimer de València (AFAV) i l’autor Nacho Golfe treballen en l’ampliació del projecte educatiu inclusiu «El Capitán Zheimer», que apropa la malaltia degenerativa a l’alumnat de Primària des d’una visió optimista.

Es tracta d’una col·lecció de llibres d’aventures que ja compta amb quatre volums, escrita per Nacho Golfe, il·lustrada per Loopy Teller Estudi i publicada per Editorial Sargantana, dirigida a xiquets i xiquetes d’entre 8 i 12 anys.

Ara, a este projecte educatiu se sumen diverses accions. La primera d’elles és un concurs de dibuix per a escolars que permetrà als tres guanyadors ser il·lustradors per un dia i que els seus dibuixos apareguen en el cinqué volum de la col·lecció del Capità Zheimer, que està present en més de 50 associacions i un centenar de centres educatius de tota Espanya.

Els participants hauran de dibuixar un personatge històric junt amb un dels membres de la colla d’esta col·lecció de llibres. Hi haurà tres dibuixos guanyadors i dos en categoria d’accèssit que rebran diversos premis com una col·lecció de llibres «El Capitán Zheimer», una altra col·lecció de «Crazy Cars» —també de Nacho Golfe—, un USB del Capità Zheimer, un trofeu personalitzat, una targeta regal de Nuevo Centro, valorada en 50 euros, i un bo per al parc multiaventura del mateix centre comercial. També hi haurà un premi a la solidaritat al col·legi que més dibuixos presente.

El jurat dels premis estarà format per un representant de Nuevo Centro, un representant de l’Editorial Sargantana, un representant d’AFAV, Loopy Teller Studio, i l’autor de la col·lecció, Nacho Golfe.

El projecte inclou altres accions dirigides a col·legis com una activitat intergeneracional entre xiquets i xiquetes i els usuaris i usuàries dels centres de dia de AFAV, l’obra de teatre El Capità Zheimer o el quadern d’activitats «Mis superhérores».

Exposició en maig

Els millors dibuixos del concurs estaran exposats del 24 de maig al 3 de juny en Nuevo Centro, on el 3 de juny a les 18:30 hores s’entregaran els premis i es presentarà un nou volum de la col·lecció: «El Capitán Zheimer. Les Olimpíades”. A més, hi haurà un photocall amb el personatge i altres sorpreses, confirmen des d’AFAV, que té les bases del concurs al seu web.

La iniciativa compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Nuevo Centro i l’editorial Sargantana. Amb este projecte, AFAV pretén acostar l’alzheimer als xiquets i xiquetes d’entre 8 i 12 anys, a través de la col·lecció de llibres.

«El Capitán Zheimer» conta la història del senyor Nicolás, que patix alzhèimer, però que viu grans aventures amb seu net Nico i els seus amics.