La madrilla del Xúquer, una espècie amenaçada i en perill crític d’extinció

La loina o madrilla del Xúquer (Parachondrostoma arrigonis) és una de les espècies més amenaçades de la ictiofauna continental espanyola i, igual que el samaruc, està catalogada com en perill crític d’extinció per la Unió internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN). La presència d’espècies invasores i la pesca són alguns dels factors que han influït fortament en una dràstica reducció de les zones de distribució d’esta espècie i la disminució de les seues poblacions, conduint-la a l’estat actual d’amenaça.

Ara, mig centenar d’exemplars juvenils, d’uns cinc centímetres de grandària, es van soltar fa uns dies al «llac viu» de l’Oceanogràfic procedents del Centre de Conservació d’Espècies Dulciaqüícoles de la Comunitat Valenciana dins del marc de col·laboracions existents entre la Fundació Oceanogràfic i la Conselleria d’Agricultura.