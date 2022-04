Per a donar i vendre: reflexions sobre la LIJ valenciana

Fomentar els hàbits lectors és una tasca necessària que ha d’implicar tota la societat per l’impacte positiu que genera, per això cal incloure també l’àmbit empresarial, perquè, sortosament, vivim un temps en què les empreses, grans i menudes, reconeixen i reclamen la seua responsabilitat social!

Des que naixem, ens endinsem en un procés de construcció: ens construïm a partir de vivències, però també a partir de conceptes, ja que el llenguatge ens val per a expressar-nos i també per a ser, és a dir, per a conéixer i estructurar el món i el nostre lloc i, en aquest sentit, per a habitar. Així, la lectura, a qualsevol edat, és un instrument per a construir i habitar la individualitat.

Llegir és habitar la fantasia

Però la lectura també és la ferramenta per a construir i habitar la fantasia! Per això la importància transcendental de la LIJ a l’hora d’estimular la imaginació des de les primeres edats lectores.

Júlia té 5 anys. Observa, hipnotitzada, les lletres del llibre il·lustrat que té davant: ja fa temps que és capaç de llegir-ne les il·lustracions. Albira, darrere d’aquestes, una història evocada. Però Júlia sap que aprendre a desxifrar les lletres per ella mateixa és «l’obri’t sèsam» que li permetrà accedir a voluntat a la meravella. Una meravella que il·luminarà i enriquirà ara i per sempre la seua vida interior, lliurant-la i rescatant-la en el futur d’apaties, frustracions i soledats: no oblidem que ens obrim a les possibilitats a través de la fantasia!

Construir comunitat

A més, llegir és essencial per construir i habitar la comunitat a què pertanyem.

A través de la lectura el llenguatge ens propulsa, ens deslliura de la força centrípeta de l’emmirallament egocèntric, i ens posa en comunicació empàtica amb les vivències alienes.

Aquest punt és fonamental per a sensibilitzar-nos, des de la infància, com a membres d’un poble amb identitat, d’una comunitat que ens acull i de què hem de tindre cura pel bé de tots.

Esther Climent, en Heli Argilés i els misteris de l’aigua (Tàndem, 2020), n’és un exemple. Ens presenta un món màgic al voltant de l’aigua com a element vivificador i del nostre paisatge, la nostra cultura i els nostres costums.

La botiga: espai idoni

A Una aventura molt peluda (Andana, 2021), d’Elisabet Roig, descobrim Jana, una mare llibretera especialista a organitzar vetllades literàries. Ara algunes associacions de comerç comencen a involucrar-se com Jana en la promoció de la literatura. Un compromís indefugible que genera beneficis econòmics i socials, més enllà de llibreries, editorials i biblioteques.

Què m’aporta organitzar recitals poètics a la botiga? I un contacontes? I presentacions de llibres amb els autors i les autores? Tot això introdueix en la cadena de valor elements que incrementen la sensibilitat social i la participació ciutadana, que generen lligams d’empatia, de comprensió, de comunitat, de cura, de respecte i responsabilitat; d’existència compartida al voltant de la llengua i del territori, en altres paraules: contribuir a construir i a habitar a través de la nostra literatura. Una complicitat que esdevindrà tot un món. Un món millor.

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera.