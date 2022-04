L’educació pren el carrer

Amb el curs avançat, l’alçament de la majoria de mesures anticovid i la primavera han ressorgit nombrosos esdeveniments educatius que porten l’ensenyança més enllà dels murs de les aules i que traspassen els centres educatius. La ciutat de València ha sigut una bona mostra d’això l’últim cap de setmana, amb un seguit d’esdeveniments que han visibilitzat el bo i millor de l’educació valenciana: la fira «L’FP al carrer!» a la plaça de l’Ajuntament; una nova edició d’Expociència, que va tornar al Museu de les Ciències; i la Trobada d’Escola Valenciana, que en esta ocasió va arribar al barri de Campanar del cap i casal.

En el primer cas, la fira «L’FP pren el carrer!», organitzada per la Conselleria d’Educació amb la col·laboració del consistori, va mostrar el divendres i dissabte tot el múscul d’estos ensenyaments professionals que curs rere curs guanyen alumnat. L’objectiu era fer arribar a tota la ciutadania l’oferta dels cicles formatius —ara que la preinscripció està oberta per al pròxim curs—, amb la participació d’alumnat de centres de diferents comarques de València i de 25 famílies professionals que van mostrar tot el que aprenen a classe.

Així, al cor de la ciutat es va poder vore un simulacre d’un accident i l’atenció a les víctimes, protagonitzat per alumnat dels IES de La Marxadella de València i La Patacona d’Alboraia, a més del CIPFP Ciutat de l’Aprenent, junt amb els bombers. Tanmateix, hi va haver una actuació de ball del CIPFP Misericòrdia de València, o un taller de ràdio de la mà de l’estudiantat de l’IES Veles e Vents del grau de Gandia.

Com explica la conselleria, l’acció pretenia «oferir un espai públic i obert perquè els agents implicats; tant l’administració educativa com les famílies professionals, promocionem, fomentem i potenciem la formació professional de forma global, apropant-la a estudiants d’altres etapes educatives i a la societat en general».

A més de les accions ja esmentades, també va haver tallers sobre floristeria, maquillatge artístic, visites guiades pel centre de la ciutat, desfilada de moda, exposició de vehicles ecològics, cocteleria en directe, taller de reparació bàsica de bicicletes o l’elaboració de paelles al mig del carrer... són alguns dels exemples. Este aparador de les professions per a les quals habilita l’FP va mostrar «l’oferta variada» a la Comunitat Valenciana que ha crescut un 40 % des de 2015 i que continuarà fent-ho, com va explicar Vicent Marzà, conseller d’Educació, a la plaça.

Tallers i cultura

D’altra banda, este cap de setmana una altra plaça de València també va tindre activitat educativa. A Campanar divendres van acollir les Trobades d’Escola Valenciana —organitzades junt amb la Coordinadora d'Alumnat, Pares, Mares i Professorat per l'Ensenyament Públic en Valencià (Cappepv)—, que tornen després de l’aturada forçada per la pandèmia i que també es van realitzar a Benigànim.

Així, el matí del diumenge va estar ple de tallers, activitats, balls, batucades, muixerangues i correfocs a la plaça de l’Esglèsia, gràcies a la participació de diferents col·lectius i entitats. La jornada va concloure amb l’actuació del grup infantil Iruixa Skargots, i també va comptar amb un homenatge al contacontes Llorenç Jiménez —que va faltar en setembre de 2019 i era veí del barri—, de la mà de l’escriptor Carles Cano.

La presidenta de la Cappepv, Laura Font, va destacar la col·laboració en la Trobada per part de tota la comunitat educativa, la gent del barri i l’Associació de veïns i veïnes de Campanar, entre altres. «Després de dos anys de pandèmia, tornem a eixir als carrers de València per a reivindicar el model d’escola que volem», va apuntar Font, al mateix temps que reclamava «la millora en la formació del professorat en matèria lingüística».

Per últim, a l’altra banda de la ciutat va tindre lloc la XVII Fira-concurs Experimenta, un any més organitzada per la facultat de Física de la Universitat de València, que es va convertir en la gran festa de la ciència, protagonitzada per alumnat d’ESO, Batxillerat i FP. L’objectiu d’Experimenta, curs rere curs és «acostar la física i la tecnologia a l’alumnat d’ensenyament secundari i a la ciutadania en general de manera creativa i participativa».

La fira-concurs —que compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt) del Ministeri de Ciència, entre altres entitats—, va reunir uns 270 participants entre alumnat i professorat.

D’accés lliure, el públic general va poder preguntar a l’alumnat sobre els projectes STEM treballats a classe i que presentaven, amb l’ajuda del professorat que els tutoritza. A més, les xiquetes i els xiquets més menuts van gaudir en el taller Fisicalàndia, on van gaudir de demostracions senzilles basades en fenòmens naturals.

