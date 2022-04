L’IES Ramon Llull de València es corona a la Lliga de Debat

L’equip de l’IES Ramon Llull de València ha resultat campió de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat que organitza la Xarxa Vives d’Universitats. L’equip valencià, guanyador de la fase organitzada per la Universitat de València, es va batre en la final de Barcelona a l’equip Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka de Barcelona, que ha sigut el subcampió d’esta edició, que ha tornat a ser presencial després de que en 2021 es realitzara en modalitat online.

A més, enguany, l’alumne Jaume Aleixandre Custodi Izaguirre, de l’institut Serra de Miramar de Valls, a Catalunya, s’ha emportat el premi al millor orador, que també entrega l’organització.

Cal destacar que l’IES Ramon Llull de València ja porta diversos cursos destacant en esta competició, que valora les habilitats de l’alumnat a l’hora d’aportar arguments sobre un tema. L’institut de València va ser subcampió el curs passat i en 2019 també va arribar a la final.

La ciència, com a tema central

La última fase d’este curs es va realitzar del 30 de març a l’1 d’abril passats ala Universitat Autònoma de Barcelona on van arribar 15 equips finalistes de les 15 fases classificatòries, celebrades prèviament a diferents universitats de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andorra.

Després de tres dies de debats en torn al tema «Cal posar límits a la ciència?», l’equip de l’IES Ramon Llull de València va resultar campió de la competició de dialèctica, en la qual han participat més de 5.000 estudiants en total de 165 centres dels diferents territoris.

L’alumnat participant ha hagut de defensar la posició favorable o contrària en els diferents debats entre els equips, que han tingut una durada màxima de 32 minuts cadascun. El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, ha tingut en compte en la seua valoració capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes formals de l’exposició i posada en escena.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives s’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat (i equivalents) i cicles formatius d’entre 15 i 18 anys. Organitzada des de l’any 2014 per la Xarxa Vives d’Universitats, i Escola Valenciana —en el cas de la Comunitat Valenciana—, la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, la de de Catalunya i el Govern d’Andorra. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) també hi col·labora, a més de diversos ajuntaments, com els de Castelló de la Plana, Guadassuar, Mataró, Olot, Roses, Salt, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Valls, Girona, Castellbisbal, Tarragona i el Comú d’Andorra.