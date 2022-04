El Col·legi Palma realitza una ruta literària

el segle d’or, als carrers. L’alumnat de 3r d’ESO del Col·legi Palma (La Cañada-Paterna) van realitzar una ruta literària per València per a conèixer de forma didàctica la literatura valenciana del Segle d’Or, com a manifestació d’un moment històric i social concret. Així, van recòrrer la Llotja, els carrers Cordellats o del Trench, la plaça de l‘Almoina... posant en relació estos espais amb diferents autors com Isabel de Villena, Sant Vicent Ferrer, Ausiàs March o Joanot Martorell. Entre altres coses, l’alumnat va aprendre sobre l’amor cortés o el discurs de gènere als segles XIV i XV.