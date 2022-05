Els menjadors aposten pels aliments de proximitat

La campanya «Llaurant un futur sostenible» visibilitza la importància de l’agricultura sostenible i de proximitat en la Comunitat Valenciana i, entre altres col·lectius, els col·legis — a través dels menjadors escolars— no podien quedar-se fora d’esta iniciativa. En concret, el personal d’este servei i l’alumnat estan rebent durant març, abril i maig tallers formatius i lúdics per a aprendre a valorar els productes d’agroecologia i proximitat.

En concret, en el programa de la Fundació Novessendes i la Generalitat Valenciana —disponible a www.llaurant.com—, més de 60 monitors i monitores de menjadors escolars i 80 alumnes de Primària participen d’estes dinàmiques que busquen educar en la importància de triar aliments de temporada i de proximitat, d’una banda; i cultivats d’una forma respectuosa amb l’entorn i la comunitat, per un altra.

Així, la campanya proposa dues eines. Una, orientada a formar a monitors i monitores de sis centres escolars per mitjà de tallers pràctics d’alimentació sostenible i de proximitat; i una altra, encaminada a sensibilitzar a l’alumnat —a través d’un joc— en la importància de consumir en els mercats de proximitat, tant per qüestions de salut com d’economia comunitària.

Durant març i abril, les intervencions s’han realitzat junt amb l’empresa Cuinatur en sis CEIP: Censal (Castelló de la Plana), Juan Carlos I (Almenara), Enric Soler i Godes (Castelló), L’Hereu (Borriol), Germans Ochando (Almassora) i Científic Avel·lí Corma (Moncofa).

La formació va tindre com a objectiu conèixer els conceptes claus d’una alimentació de qualitat, sostenible (de proximitat, de temporada i ecològica) i saludable, i obtenir nous recursos educatius per a l’acompanyament dels infants als menjadors escolars. Es va ensenyar a jugar al joc de cartes («La Baralla sostenible») com a recurs per a treballar els mercats de proximitat.

De fet, esta campanya —finançada per la Conselleria de Participació— aprofita també per a posar en valor l’existència d’una xarxa de projectes agroecològics locals, en un moment clau per al medi ambient i, per tant, per a les possibilitats d’alimentar-se de les poblacions.

L’hora del menjar, un moment fonamental per a aprendre fora de l’aula

Alba Remolar Franch, coordinadora del projecte «Llaurant un futur sostenible», explica que en l’hora del menjador, «en la qual l’alumnat comença a formar els seus hàbits i relació amb el menjar, les monitores i monitors de menjador són una peça fonamental». Este personal als centres escolars ajuden, amb el seu treball, a que l’alumnat «reba amb bona predisposició les propostes que es fan des de la cuina, una cuina basada en alimentació saludable i sostenible». En els tallers de sensibilització a l’hora de menjador, es treballa l’alimentació saludable (reflexió al voltant d’alimentar-se bé) i sostenible (comerç de proximitat a través de jugar al joc de cartes), a través de jocs i dinàmiques amb les i els escolars.