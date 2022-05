Estudiar els pulmons de morses i dofins per a entendre com són

La tesi doctoral desenvolupada per Alicia Borque —actual investigadora i divulgadora científica de la Fundació Oceanogràfic— es recolza en un treball de recerca i anàlisi sobre la fisiologia de les morses i dofins, per a conéixer si les capacitats respiratòries i energètiques d’estos animals es veuen compromeses pel canvi climàtic.

Per a fer el treball, la doctora Borque ha estudiat, d’una banda, la capacitat respiratòria i la despesa energètica de les tres morses que habitaven en l’Oceanogràfic —i que ara es troben en el centre zoològic de Pairi Daiza a Bèlgica— i, d’altra banda, la funció pulmonar de tres dofins mulars de l’aquari de Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Hàbitat de Las Vegas (els EUA). Gràcies a estes investigacions, Borque ha pogut entendre millor les seues grans capacitats de busseig o les conseqüències de la malaltia pulmonar.

Després d’anys d’estudi, en març va defensar la seua tesi desenvolupada en col·laboració amb el Laboratori de Biologia Marina de la Universitat de València i la fundació —obtenint qualificació Cum laude— i sota la direcció dels doctors Andreas Fahlman i Romana Capaccioni.

Dades durant tres anys

El primer dels articles científics de la tesi d’Alicia Borque ha de veure sobre la funció pulmonar de les morses. Després de recollir dades durant quasi tres anys amb les morses de l’Oceanogràfic sobre el flux i el volum respiratoris o la flexibilitat pulmonar, l’estudi va confirmar que la capacitat ventilatòria d’estos animals era major que la de mamífers terrestres, o que el flux dels pulmons augmentava quan es troben en l’aigua en comparació amb quan estan en terra.

Fins a este moment, tan sols es coneixien unes certes dades sobre el sistema respiratori de les morses, uns pinnípeds que poden pesar mil quilos, gràcies a investigacions de fa més de 50 anys.

Així, l’estudi ha extret informació fins ara desconeguda gràcies al treball amb animals prèviament sensibilitzats i entrenats pels seus cuidadors en l’Oceanogràfic de València per a participar en la investigació, amb l’objectiu de col·laborar voluntàriament i fins i tot realitzar respiracions màximes que permeteren conéixer la seua capacitat respiratòria.

Una tècnica pionera

El segon article científic se centra en la tècnica de l’espirometria en dofins mulars, una eina diagnòstica molt estesa en humans per a mesurar la funció pulmonar i avaluar l’estat de salut i que, per primera vegada, s’ha utilitzat i demostrat efectiva en mamífers marins per a identificar malalties respiratòries.

L’espiròmetre adaptat per a dofins és una espècie de màscara amb forma de botella invertida, que es col·loca sobre l’espiracle. Així, ens sensors detecten el flux d’aire que ix i entra mentre l’animal respira.

L’estudi va constar d’una anàlisi de respiracions màximes dels dofins dins de l’aigua, i una altra anàlisi respiratòria simulant un varament i mesurant respiracions espontànies, concloent que en tots dos casos es pot detectar la malaltia respiratòria. Esta informació pot permetre el desenvolupament de tècniques no invasives que ajuden a avaluar l’estat de salut de dofins encallats en les costes.

«Ha sigut vital comptar amb els dofins de l’aquari de Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Hàbitat (als EUA), entrenats per a fer espirometries amb respiracions tranquil·les i amb respiracions màximes», assenyala la doctora Borque.

Per últim, en el tercer article s’estudia l’energia que consumixen les morses del Pacífic durant el busseig. Les morses depenen del gel marí per a alimentar-se i la disminució de la plataforma del gel pel calfament global pot modificar el comportament i l’alimentació d’esta espècie i, en conseqüència, comprometre la seua capacitat fisiològica perquè han de desplaçar-se llargs quilòmetres a la recerca d’aliment.

En este cas, la doctora va utilitzar la respirometria —col·locar una cúpula en l’aquari— per a analitzar els gasos i mesurar l’oxígen consumit —que es transforma en unitats d’energia— quan els animals suren en la superfície de l’aigua, fan busseig immòbil durant tres minuts o de 90 metres de recorregut.

Les dades demostraren que consumixen una energia similar en els tres casos, pel que estalvien energia, com altres mamífers marins.