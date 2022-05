Una proposta de viatge en el temps

De veres? Açò no et pot estar passant a tu. Obris uns ulls com a plats quan mires el teu telèfon. No, no et pot estar passant. Has rebut un missatge de l’Agència Kronos! La misteriosa corporació de què parlen en algunes notícies! És una organització tan secreta que només se senten rumors sobre la seua existència. Ningú en sap res realment.

«T’hem estat observant molt de temps. Eres la persona que necessitem. Presenta’t demà a les 10:00 en la direcció que t’indiquem al teu correu electrònic”.

Després de consultar-ho amb els teus pares i comprovar que el missatge és cert i no una mentida d’algú perillós, apareixes l’endemà al lloc i l’hora convinguts. Ets un manoll de nervis.

Et reben amb les màximes mesures de seguretat. Has d’accedir a l’edifici fent voltes i revoltes per diferents portes i corredors. Els guàrdies que et custodien no se separen de tu. Està clar que el secret que envolta l’Agència Kronos és absolut. Finalment, et deixen davant d’una persona.

–Per fi has arribat! –exclama exhibint un ample somriure–. Soc Maria Garcia, la directora d’aquest projecte.

–Quin projecte? –preguntes, sense saber encara ben bé què és el que ocorre.

Maria et mira i, després d’uns instants de dubtes, continua:

–Tens raó. Serà millor començar pel principi. Segueix-me. T’estàvem esperant.

Camines amb Maria fins a una sala. L’habitacle és agradable. Té una llar, unes butaques i una taula baixa on reposen unes tasses de te. Davant dels teus ulls, tres persones conversen tranquil·lament. Quan encara estàs digerint tot això, Maria interromp els teus pensaments.

–Et presente el meu equip: el doctor Oriol Vila, la professora Iria Carballo i el major Iker Echevarría.

–Hola –dius amb un filet de veu.

–Vaja, vaja... Sang jove per ací –afegeix el major Echevarría amb la seua veu cavernosa mentre gira la vista cap a tu.

–Ui, quina sorpresa! –exclama la professora Iria, joiosa en veure’t.

–Algú nou sempre suma a l’equip. Almenys, això diuen –sents que comenta el doctor Oriol, amb una miqueta de sorna.

La directora, Maria Garcia, et convida a seure en la butaca lliure i t’ofereix un te amb bergamota.

–El major Echevarría és el nostre home d’acció. Ningú és millor que ell per a les situacions de perill. La professora Iria ha devorat més llibres que els ratolins de biblioteca, i el doctor Oriol..., bo, no hi ha byte que se li resistisca. Els tres t’ensenyaran tot el que necessites saber.

–Seguisc sense entendre molt –t’atreveixes a xiuxiuejar.

–És normal, no has de preocupar-te –contesta el major Echevarría–. Oriol porta molt de temps hackejant-te. Vals més del que et penses. Ets una persona intel·ligent i valenta. Et necessitarem.

–Hi, hi –riu la professora Iria amb una rialla que sona a campanetes–. Kronos és una agència científica secreta. Existeix des del segle XIX, encara que no ho sàpia ningú. La va fundar la reina Isabel II d’Espanya a partir d’uns estudis de l’escriptor Verne, que després va perfeccionar l’escriptor Wells. Hem aprés a viatjar en el temps... Com ho sents!

Al·lucines. Açò és millor del que hauries sospitat mai. Viatjar en el temps! Això et permetria viure com a protagonista milers d’aventures d’allò més interessants.

–Ens dediquem a desvelar interrogants de la història. A voltes són coses rares que trobem en restes arqueològiques, a voltes són misteris... I, per a saber ben bé què és el que ha passat..., doncs enviem un explorador a un altre moment històric –conclou el doctor Oriol amb una carassa simpàtica.

–No és la primera vegada que descobrim coses molt estranyes ‒interromp la directora Maria–. Fins i tot objectes o éssers que no creuries mai que hagueren existit.

Quan estàs a punt de contestar , la directora Maria t’interromp de nou.

–Però... un moment! La missió que t’encomanarem és delicada. I, a més, implica perills molt greus. Tenim enemics poderosos que tractaran d’eliminar-te. I, per desgràcia, el nostre mètode de viatge en el temps no és perfecte. Alguns dels nostres exploradors..., és a dir..., ehem..., vaja, que no han tornat mai amb nosaltres per una errada del sistema.

–No aconseguim trobar un software que funcione del tot bé –conclou el doctor Oriol amb el seu mig somriure cínic.

La directora Maria es posa molt seriosa.

–Estàs a temps d’anar-te’n. No podem obligar-te. Ets lliure d’abandonar si açò et fa por. Demà canviaríem d’adreça i no tornaries a trobar-nos mai més, encara que sempre podrem observar-te, recorda-ho. Entre Iria i Oriol ho sabem quasi tot. I pel que fa al major Echevarría... n’hi ha prou amb dir que sap fins a setze formes diferents de matar un enemic només amb el seu bastó.

La directora Maria Garcia guarda un minut de silenci demolidor i, amb una mirada de foc, t’etziba:

–Abans d’explicar-te quina és la missió i quins són els nostres enemics, digues: t’atreveixes a continuar?

Inspires amb tots els teus pulmons, tanques els ulls i expires. Enguls saliva. La decisió no té marxa arrere.

‒Avant, compteu amb mi ‒dius, amb una miqueta de por.

‒Iupiii! ‒aplaudeix Iria molt contenta‒. Sabia que no podies fallar-nos!

Com si estigueren entrenats, tots els presents es posen en acció d’un salt. El major Echevarría retira les butaques mentre Iria aparta la tauleta de te. Oriol prem un ressort amagat en la llar i una enorme tauleta de reunions ix del sòl i s’arma ella sola.

‒Coses de la tecnologia ‒et diu la directora Maria quan veu la teua expressió‒. Llum!

De manera automàtica, la llum es regula sola i la taula acaba de muntar-se sense l’ajuda de ningú. Al final, teniu davant de vosaltres una enorme taula de reunions amb una pantalla projectada mitjançant hologrames.

Oriol trau un dossier i el deixa caure damunt de la taula.

‒Has de saber una cosa ‒comença el major Echevarría‒. Tenim dos ciberdelinqüents que a voltes ens posen les coses difícils. No sabem per a qui treballen, però són molt llestos. Ves amb compte. Aprengueren a infiltrar-se en la història i ens odien. Desconeixem els seu aspecte real, i moltes vegades canvien d’aparença. Desconfia. Podrien arribar a matar-te.

‒Però no t’espantes ‒diu Oriol‒. Hi ha coses pitjors. Per exemple, et pots quedar per sempre en una època històrica si comets un error.

‒Efectivament, ja els ha passat, a altres, i mai han tornat ‒t’explica Iria.

‒Per sort ara comptem amb alguns avantatges ‒interromp la directora Maria‒. Disposem d’una bona eina feta per Oriol i Iria: la Wikikronos. És una base de dades que t’ajudarà en la teua missió. Disposa de pistes sobre l’època a què viatjaràs. Pots consultar-la sempre que vulgues.

La directora Maria regira entre els papers i t’ensenya un dibuix molt antic fet en un tros de pergamí. Te’l posa davant els ulls.

‒La pesta negra o pesta bubònica. Una pandèmia de l’edat mitjana que va matar més gent que el coronavirus. Sabem com actuava, però no sabem d’on venia. És necessari esbrinar-ho. Creiem que les rates hi tingueren molt a veure..., però hi havia alguna cosa més que desconeixem. La teua missió serà descobrir-ho.