L’alumnat descobrix el cicle de l’aigua a través de relats curts

Global Omnium ha entregat els premis de micro relats sobre l’aigua, un certamen emmarcat en el projecte «València la ciutat del Túria», que ha desenvolupat l’IES Benicalap del cap i casal en els seus grups de 1r d’ESO. En total han participat huit classes i 120 estudiants.

La regidora del Cicle de l’Aigua de l’Ajuntament de València, Elisa Valia, va visitar el centre educatiu la setmana passada i va ha entregar els premis —xecs per a material escolar—, després d’una lctura dels relats guanyadors.

Amb esta activitat l’alumnat ha aprés que el cicle de l’aigua està format per dues parts interrelacionades entre elles: el cicle natural de l’aigua i el cicle urbà de l’aigua. Per això és important conscienciar de la relació de tots dos cicles, apunten des de Global Omnium, explicant que les accions com a usuaris tenen impacte en el medi ambient i d’altra banda posar en valor el patrimoni natural.

D’esta manera, valorant el patrimoni natural i coneixent els impactes que com a usuaris té la gestió de l’aigua urbana, s’ensenya a l’alumnat a ser més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Les dos sessions que s’impartixen a les aules estn relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, específicament amb l’Objectiu 6 —«Aigua i Sanejament—. A més, també té gran relació amb els objectius 11 —«Ciutats i comunitats sostenibles»—; el 12 —Producció i consum responsables—; el 13 —Acció pel clima—; el 14 —Vida submarina—; i l’Objectiu 15, «Vida i ecosistemes terrestres».

Així, l’alumnat ha aprés que el cicle de l’aigua — tant la part natural com la urbana—, per a posar en valor el patrimoni natural, al mateix temps que es consciencien sobre hàbits de consum més responsables que afavorisquen la sostenibilitat