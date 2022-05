Torrent acull el II Congrés de professorat d’Imatge i So

Este dissabte 7 de maig, l’IES La Marxadella de Torrent acollirà el II Congrés de professorat d’Imatge i So de la Comunitat Valenciana, que contarà vora amb 70 membres d’este col·lectiu docent de centres d’Almassora, Sagunt, Paterna, València, Torrent, Gandia, Alacant o Bigastro. Alguns dels temes que estaran damunt la taula seran la flexibilització de l’FP d’Imatge i So, l’ús de les xarxes socials en l’educació, la innovació educativa en programes com la Xarxa Novigi o Innovatec. Per això, el congrés disposarà de les ponències d’experts i professorat amb experiència en este tipus de projectes d’innovació.

El congrés està organitzat per l’Associació de Professorat d’Imatge i So de la Comunitat Valenciana, el Cefire d’FP i la Conselleria d’Educació.