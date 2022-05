Tres centres proven una app pilot per a conscienciar sobre l’obesitat

Previndre l’obesitat infantil fomentant hàbits saludables amb la implicació de l’escola i la família; així com facilitar l’ensenyament de manera transversal d’hàbits saludables entre alumnat i les seues famílies, són els principals objectius de l’app Esc@lasalut —Missions València 2030— promoguda pel centre d’innovació de l’Ajuntament de València, Les Naves, «iPeditec» del Servei de Pediatria de l’Hospital General de València, i l’empresa tecnològica valenciana Mysphera, amb la col·laboració del CEIP Miquel Adlert i Noguerol.

En febrer, el Cefire de la Conselleria d’Educació va oferir un curs per a donar a conéixer projecte i com aplicar-lo a les aules. Després d’eixe curs, tres centres valencians posaran en marxa un programa pilot en Primària i Infantil en l’últim trimestre d’este curs: el CEIP Jaime Sanz de Peníscola, el CEIPSO Francesc Carrós de la Font d’En Carrós i el CEIP Sant Miquel de Vilafamés.

Les famílis es descarregaran l’app en els seus mòbils o tauletes, on s’habilitaran dos perfils (un per al familiar i un altre per a l’alumne). El professorat proposarà diferents desafiaments—sobre àrees com les fruites o verdures de temporada, l’horta valenciana o la quantitat de sucre d’una dieta, entre altres—, amb els quals guanyar punts.

En total participaran 190 xiquets i xiquetes d’entre quatre i 12 anys, les seues respectives famílies i 10 membres del professorat. L’objectiu és ensenyar a les famílies, des dels col·legis, a crear entorns saludables en les llars mitjançant la promoció i informació estructurada de rutines d’hàbits saludables en la llar des d’una perspectiva integral (alimentació, exercici físic i oci saludables).

Punt de vista lúdic

Estes informacions, pautes i activitats estan basades en evidència clínica i científica, es dirigixen a tots els membres de la família i s’han dissenyat de manera motivadora i lúdica. La prova pilot permetrà perfeccionar l’aplicació per a millorar l’experiència d’ús dels diferents membres de les comunitats educatives (professorat, alumnat i famílies).

El regidor d’Innovació de València, Carlos Galiana, assenyala que «l’obesitat infantil constituïx ara com ara un gran repte tant per a la societat com per als sistemes sanitaris». «És un orgull veure l’interés d’estos primers col·legis», afegix Galiana.