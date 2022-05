València serà la capital de l’educació mundial la pròxima setmana

La reunió internacional més important en matèria educativatindrà lloc a València de l’11 al 13 de maig. L’International Summit on the Teaching Profession 2022 (ISTP) —organitzada per l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el Ministeri d’Educació i FP, i la Conselleria d’Educació—, comptarà amb la presència de diferents delegacions internacionals.

Com ha avançat la conselleria, els experts visitaran alguns centres educatius, com l’Escola Infantil Príncipe Valiente de Manises; el CEIP Pinedo; el CEIP Les Arts de València; l’IES El Cabanyal de València; l’IES Districte Marítim de València, i el Centre de Formació del professorat de València, on estan ubicats també els Cefire STEM, d’Inclusió Educativa i d’Educació Infantil. L’objectiu de la trobada és «treballar en el full de ruta educatiu que se seguirà amb les conclusions que s’extraguen de la trobada», apunta el departament de Campanar, que ha desplegat tota la logística necessària per a la celebració de la cimera a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. La conselleria confirma que, almenys, assistiran representants i responsables educatius d’un total de 15 països, la majoria europeus. En concret, d’Alemanya, Dinamarca, Estònia, Gran Bretanya, Hongria, Letònia, Noruega, Portugal, República Txeca, Suècia, Suïssa, a més d’Espanya i Singapur, este últim país convidat. Per a conformaruna fulla de ruta comuna en matèria educativa per als pròxims anys, les distintes delegacions reflexionaran sobre tres línies de treball: el potencial pedagògic de les tecnologies; la força de les comunitats educatives com a motor d’innovació més enllà de la pandèmia; i, per últim, el rol del professorat, l’alumnat i les famílies envers d’un futur sostenible. Per al conseller d’Educació, Vicent Marzà, que València siga la seu d’esta cita respon a que s’ha aconseguit «que els diversos agents internacionals es fixen en el nostre model». «És un èxit del gran equip que conforma la comunidad educativa; amb la conselleria fent costat al professorat, l’alumnet i les famílies, aportant els recursos necessaris». Entre altres coses, Marzà destaca les polítiques dels últims set cursos, com les msures per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat, la inclusió, la innovació a les aules o l’augment de docents. El legat de les dones D’altra banda, abans de la cita internacional, este divendres es presentaran en les Arts les línies d’actuació de «Women’s legacy», un projecte europeu liderat per la Conselleria d’Educació, que ja està convertint-se en tot un referent. Entre altres coses, este Erasmus+ KA 201 inclou un curs de formació del professorat amb el títol «Una ciència amb científiques per a l’aula» a través del Cefire específic d’àmbit Stem. Al curs pilot de 30 hores —en línia i iniciat el passat 23 de març—, s’han inscrit un centenar de docents i la finalitat és, sobretot, «transformar i ampliar el concepte de la ciència, així com oferir instruments per a incloure-les en la pràctica docent. Este enfocament pràctic és el que permetrà un canvi real des de les aules», explica Ana López-Navajas, coordinadora de l’Erasmus+.