Una col·laboració entre nivells posa en relleu el Rincón de Ademuz

Professorat i 120 estudiants del Grau de Geografia i Medi Ambient i del Màster de Professorat en Educació Secundària de la Universitat de València (UV) desenvolupen un projecte innovador en el Rincón de Ademuz, la comarca valenciana menys poblada, per a posar en valor els seus recursos territorials i que ha servit per a connectar l’educació superior amb la Secundària.

En el programa —dirigit pel professor Emilio Iranzo i en el qual participen els professors Paula Jardón, Jaime Escribano, Ana Belén Ruescas i Ghaleb Fansa—, l’alumnat universitari va visitar recentment el Parc Natural de la Puebla de San Miguel, i també va aprofitar una visita a la zona per a compartir coneixements amb l’alumnat de l’IES Ademús, que també participa i ha estat treballant sobre la història, el folklore i la cultura del Rincón.

L’objectiu del programa —anomenat «PID Geodidact Rincón Aprendizaje»— és «visibilitzar la comarca i formular una proposta docent» en la qual l’estudiantat —tant els futurs professors i professores com els de l’institut— contribuïsquen a la posada en valor d’este territori rural de l’interior valencià, «implicant-se de manera activa i directa en el reconeixement i difusió dels seus recursos territorials i humans», assenyala Emilio Iranzo, també vicedegà de la Facultat de Geografia i Història i director de la Càtedra de Paisatge de la UV.

Esta proposta de treball, coordinada entre la UV, la direcció del parc natural i la de l’IES Ademuz, també reforça l’autoestima local i les relacions entre alumnat universitari i el de l’institut de la zona, expliquen des de la universitat.

Així, els universitaris van identificar, analitzar i descriure els recursos mediambientals, històrics i paisatgístics del parc natural de la Puebla de San Miguel, un dels 22 existents en la Comunitat Valenciana, i en el qual el pic valencià de major altitud, l’Alto de las Barracas el convertix en un lloc molt destacat, així com la flora i la fauna d’alta muntanya mediterrània existents.

El treball de reconeixement es va centrar en els horts tradicionals, safaretjos, els edificis més significatius del nucli urbà de la Puebla de San Miguel, els arbres singulars de l’entorn i l’antiga teixiria i el Barranc del Javandal.

La segona activitat, va ser en presència de l’alumnat de Secundària i Batxillerat de l’IES Ademuz, per a analitzar conjuntament el vessant històric, etnològica, cultural i festiu de la comarca. Vicent Arnal, professor i coordinador del projecte en l’IES, explica a Levante-EMV que per a l’alumnat «Geodidact» ha suposat una «novetat», per compartir una iniciativa tan gran «amb els futurs professors». A més, destaca que per a molts estudiants ha sigut la primera vegada que han pogut conéixer, parlar i compartir inquietuds amb universitaris.

Un centenar d’estudiants

En concret, de l’institut han participat un centenar d’estudiants de tota l’ESO i de 1r de Batxillerat. La seua tasca ha sigut fer una mena d’investigació sobre «què hi ha al Rincón, per a donar al seu territori un valor afegit mitjançant l’educació i l’aprenentatge». Així, han estudiat durant tot el curs les restes arqueològiques que els envolten, han fet entrevistes a veïns i veïnes de diferents generacions... «per a després compartir la informació amb la universitat i traure un aprenentatge holístic, tant oral com escrit», afirma Arnal.

«S’ho han passat molt bé i també han aprés molt. És una altra forma d’aprenentatge, l’assignatura ha passat de ser una assignatura de dialèctica a ser un aprenentatge basat en un projecte», afirma el docent, que també ha hagut de capgirar les seues classes. «M’ha resultat molt enriquidor: he coordinat i guiat, però han sigut els estudiants els que havien de tindre la iniciativa, entrevistar, desplaçar-se... açò també els ha motivat més», afegix.

«Han reconstruït la seua història, la del poble i els seus avantpassats, sense un llibre de text a l’ús», explica. «És posar les bases d’una nova metodologia d’aprenentatge en la qual ells són els vertaders protagonistes en el seu entorn. Suposa aprendre de forma autònoma, motivacional i innovadora», afegix el docent.

Segons compta Arnal, la iniciativa va tindre molt bona acollida no només a l’institut, sinó a tota la comarca, i moltes famílies també van participar en la jornada.

«Hi havia ganes d’un projecte com este, i més després de la pandèmia», afirma Arnal. «Per a l’alumnat i també per a la resta de la població ha suposat no sentir-se ni separats ni oblidats, deixar de ser una ‘illa’ a la Comunitat Valenciana», apunta, al mateix temps que defensa que el Rincón de Ademuz és «un lloc que encara està per descobrir per a molts valencians, amb molt de potencial mediambiental i cultural, que es pot treballar des de diferents àmbits com la Història i la Geografia», assignatures des de les quals s’ha desenvolupat este projecte amb la UV. Arnal també recorda que és una comarca «sotmesa a la despoblació i amb carència de serveis».

Però cal no oblidar que es tracta d’un projecte d’aprenentatge-servei. Per això, des de la UV expliquen que, amb la informació recollida i contrastada per l’alumnat, pensen crear alguns panells interpretatius perquè formen part del parc natural i del municipi d’Ademuz, amb tots els treballs de tots els cursos de l’institut. La idea és, segons diu Arnal, que els panells estiguen exposats en diversos períodes i diferents localitzacions, «per a mostrar el resultat i el poble també participe i s’involucre en la cultura d’esta zona».

Un primer pas

L’estudiantat universitari desplaçat a la comarca del Rincón de Ademuz forma part de quatre assignatures del Grau de Geografia (Construcció del Paisatge, Espais Naturals Protegits, Biogeografia i Sistemes d’Informació Geogràfica) i dues assignatures del Màster en Professorat d’Educació Secundària (Aprenentatge i ensenyament de la geografia i la història i Innovació docent).

Este programa docent ha rebut 1.000 euros per a la seua realització, el finançament màxim del Servei de Formació Permanent i Innovació (SFPIE) de la Universitat de València, i des de l’institut esperen que esta siga la primera de moltes connexions amb la universitat, obrint la iniciativa a més facultats.

L’alumnat de l’IES ha pogut conéixer als estudiants universitaris que en un futur estaran ensenyant a les aules.

L’estudiantat ha tingut l’oportunitat de poder posar en valor el seu municipi, presentant-lo a joves d’altres zones.

L’alumnat ha estudiat la història dels antics habitants de la comarca.

Els universitaris van estudiar la flora i la fauna d’alta muntanya mediterrània en el parc natural.