L’Encontes d’Altea se celebrarà del 18 al 22 de maig

Altea es tornarà a omplir de contes del 18 al 22 de maig amb la celebració del 19é Festival de Narració Oral Encontes. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament d’Altea i el contacontes Blai Senabre (Aktes Teatre), comptarà amb activitats gratuïtes i de lliure accés dirigides tant a xiquets i xiquetes com a joves i adults.

El programa, que es pot consultar al web del consistori alteà, arrancarà el dimecres 18 de maig amb dos contacontes infantils de la valenciana Eva Fernández, i la presentació del llibre Don Quijote Exprés, d’Ángeles Carmona. L’endemà, hi haurà de nou un contacontes per als menuts amb Eva Fernández i altre per a públic familiar amb la colombiana Carolina Rueda, així com l’espectacle La persistència de les pedres, adreçat a adults i a càrrec de la catalana Noemí Caballer i la companyia Mon Mas.

El cap de setmana començarà amb «B. O. M.», històries de Bruixes, Ogres i Monstres narrats per Mon Mas i recomanats per a tots els públics. Per la nit, Carolina Rueda sorprendrà als adults amb «El juego de las sombras».

El dissabte pel matí es contaran «Contes per a la gent gran» a la Residència Les Boqueres. Al migdia, hi haurà un «Vermut de contes» al restaurant De Cal i Canto. De vesprada, la mallorquina Margalida Albertí i l’italià Simone Negrín narraran en diversos idiomes. I, ja de nit, tindrà lloc l’espectacle adult trilingüe «La Odisea a tres voces».

Per últim, el diumenge pel matí els assistents faran una volta per Altea la Vella amb el valencià Joanvi Martín Devesa, que amenitzarà el recorregut amb les seues històries. A les 12.30 h es repetirà l’activitat «Vermut de contes» i, a les 18 h, el festival finalitzarà amb la marató «Històries del meu poble», a càrrec de gent d’Altea i narradores i narradors convidats.

A banda de la programació de l’Encontes, la Casa de Cultura d’Altea acollirà la 14a edició del Mercat d’Intercanvi de Llibres «Contes que alimenten», on s’intercanvien llibres per aliments per a ajudar als més necessitats.