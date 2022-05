L’institut i l’alumnat d’Alpuente són reconeguts pel seu esperit europeista

La Secció de Secundària (SES) d’Alpuente, en la comarca de la Serranía, ha organizat recentment vàries activitats per a celebrar el Dia d’Europa, que es va commemorar el passat dilluns 9 de maig.

La preocupació de la comunitat educativa per la supervivència del territori i de l’institut van ser l’eix principal d’una jornada informativa, l’objectiu de la qual és la cerca de programes destinats als centres rurals per a contribuir al fre de la despoblació.

L’acte principal es va realitzar a l’emblemàtica Torre de Aljama, on l’estudiantat va inaugurar una exposició fotogràfica que han realitzat este curs, resultat del projecte d’innovació educativa «Resistències Artístiques», convocat pel Consorci de museus en col·laboració amb el Cefire d’innovació educativa.

Després, l’alumnat ambaixador, els assistents presencials i els exalumnes (via Instagram Live), entrevistaren a Jeanette Segarra, directora de l’Agència Valenciana d’antidespoblament, amb qui van parlar sobre les possibilitats dels centres com a agents de canvi dels nuclis rurals i a l’impacte dels programes europeus en les comunitats.

A la jornada, van assistir Francisco Molina, director territorial de Presidència; representants de les localitats d’Alpuente, Arcos de las Salinas i Abejuela, i membres de la Conselleria d’Educació i del centre de formació del professorat, entre altres.

Com apunta el professorat, l’esdeveniment «sense precedents en centres educatius, és una prova que l’escola rural és també sinònim d’implicació amb l’entorn, qualitat educativa, innovació, internacionalització de projectes i obertura a Europa».

Amb 41 alumnes i en un poble d’un total de només 630 habitants, cal recordar que la SES Alpuente forma part de la xarxa d’escoles espanyoles ambaixadores del Parlament Europeu; actua com a oficina d’informació de la institució per als veïns de la zona a través dels alumnes de 4t d’ESO, que ostenten el càrrec d’ambaixadors Júnior.

Per esta tasca, a més, l’alumnat ha sigut homenatjat pel municipi, amb un carrer en honor a esta responsabilitat, que tenen des de fa tres anys. La celebració va ser de la mà de la batucada municipal «Vastrukada», i va comptar amb un «pícnic paneuropeu» i també l’actuació del grup de rock «La desbandada» —format per integrants de l’Associació Párkinson Valencia, entre altres activitats.

Agent dinamitzador social

La majoria de l’alumnat d’esta secció de Secundària procedix dels municipis i llogarets que envolten la localitat, és l’única escola ambaixadora i primer centre Erasmus+ acreditat de la comarca pel seu pla d’internacionalització d’alt nivell i el seu projecte «Promoure la dimensió europea en centres de secundària rurals com a element clau per al futur èxit de l’alumnat». Amb iniciatives com esta, l’institut lluita per una educació de qualitat que garantisca la seua supervivència. A més, s’obri al seu entorn i funciona com a «agent de canvi i dinamitzador social».

Junt amb l’alumnat, el centre educatiu també ha rebut un reconeixement en el marc de la commemoració del 9 de maig. Ahir, la directora Sandra Barrachina va recollir un diploma en reconeixement a la gran labor i implicació de la SES Alpuente com a Escola Ambaixadora el Parlament Europeu, en un acte de la Delegació del Govern .