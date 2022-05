"Musiescola" torna amb cançons d’Izal, Zoo, la Fúmiga, el Diluvi i Samantha

«Musiescola» és una trobada musical i escolar on participen este curs al voltant de 60 escoles, 3.000 alumnes i 300 mestres de Primària provinents de centres educatius de diversos indrets valencians, una iniciativa que torna després de dos anys de pandèmia. Hui, esta festa per la música se celebra a Tavernes de la Valldigna, i pròximament arribarà també a Castelló (18 de maig) i Algemesí (26 de maig). Este últim municipi s’estrena com a seu de la trobada.

L’any passat, per la pandèmia, la iniciativa es va adaptar a cada escola, però enguany tornen les activitats al carrer per a l’alumnat i el professorat de Primària, que treballa en esta trobada de manera col·laborativa en una jornada «d’agermanament musical». L’organització recorda que esta experiència va nàixer en 2014 arran de la iniciativa d’alguns mestres de música de la Valldigna que, «amb il·lusió i entusiasme, volien dedicar molts esforços per a dur a terme una jornada de convivència musical escolar». Els centres participants pretenien d’esta manera fer un treball divulgatiu, «obrint les portes de l’escola i les de les aules de música a tota la comunitat educativa, i eixir al carrer per a donar a conèixer la seua tasca i la importància que li correspon a la música i a l’educació musical per a una formació integral de l’alumnat», afegixen. Ara, set anys després, esta experiència educativa ha crescut, duplicant el nombre de participants edició rere edició, i este 2021-22 se celebrarà la setena Musiescola, augmentant el nombre total de participants exponencialment. Molta creativitat «Musiescola vol traure de nou la música. Ens tornem a trobar i traure les aules al carrer per a donar a conèixer a tothom (famílies, alumnes, altres centres educatius, empreses, institucions locals, associacions, ONG...) moltes de les coses que es fan als centres educatius, reivindicant així el valor i la importància que té la Música en la formació de l’alumnat i en la societat actual; i per què no, el treball que fan els mestres i l’alumnat a l’escola cada dia», expliquen els responsables. La setena edició de Musiescola té com a lema«Arrels de diversitat» —posant en valor les diferències afectivo-sexual, lingüístiques, culturals, ètniques...— i, de nou, els participants comptaran amb l’orquestra la Pato, que ajudarà al professorat i l’alumnat a interpretar cançons de Zoo, Izal, la Fúmiga, el Diluvi o Samantha, amb lletres dels seus temes més coneguts adaptades a la temàtica de la trobada. A més, també hi participarà el percussionista Rafa Navarro, amb una batucada amb instruments reciclats; Enric Pizzà portarà una proposta de percussió corporal; i amb Joan Pons es farà un conte musicat inspirat en Indonèsia. La nota més creativa correrà a càrrec de Vicent Tormo i el «soundpainting», i també ha col·laborat en les jornades alumnat de la Universitat de València. Tanmateix, hi haurà una dansà, una versió de la popular «Malaguenya de Barxeta», a més d’homenatges als grups l’Ajunt de la Bota i Nius, i a Pep Gimeno «Botifarra», entre altres coses. Activitats al carrer Com és habitual en Musiescola, els municipis que acullen les diferents cites durant este mes s’ompliran de música, ja que l’alumnat de Primària de les escoles participants mostren les seues propostes musicals a tota la població, «fent dels carrers un escenari obert i festiu». Es pretén, segons expliquen les mateixes fonts, «donar a conèixer tot el que pot aconseguir alumnat de qualsevol condició social, cultural i nivell acadèmic de diferents localitats, col·laborant entre elles i ells». Totes les activitats que hui es mostraran a la trobada de Tavernes de la Valldigna i pròximament a Castelló i Algemesí s’han preparat als centres educatius durant el curs escolars i la trobadasuposa la «cirereta del pastís per concloure el treball que s’ha realitzat durant tot l’any» a les aules. Des de l’organització recorden la importància de fomentar estes iniciatives fonamentades en l’educació musical, ja que que la música té efectes «àmpliament positius en l’aprenentatge, la motivació, les emocions, la convivència, la inclusió i el comportament en general». El cartell de la setena edició de Musiescola ha estat dibuixat per l’alumna Mar, del CEIP Jaume I d’Alcàsser.