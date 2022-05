Un documental per a conéixer el problema de les xarxes de pesca

El pròxim 19 de maig, l’Oceanogràfic acull la projecció del documental «Missió Eurídice: Xarxes Fantasma», que narra el problema global que suposa per a la biodiversitat marina l’abandó de les xarxes de pesca en el Golf de Cefalù (Sicília).

El projecte està impulsat per Andrea Spinelli, del departament d’Oceans de l’Oceanogràfic de València, i el seu germà Marco Spinelli, i compta amb el suport de la Fundació Oceanogràfic, Cressi Sub, Ogyre i de la Guàrdia Costanera de Cefalù. La projecció tindrà lloc a l’Auditori Mar Roig de l’aquari valencià i l’assistència és gratuïta.

El projecte Eurídice pretén retirar les xarxes de pesca en el golf italià. La iniciaitiva és de vital importància perquè quan estos elements de pesca, per diferents motius, són abandonats o perduts accidentalment pels vaixells, acaben convertint-se en una amenaça constant per als ecosistemes marins. Són conegudes com a «xarxes fantasmes», pel mal que provoquen en els fons marins i que els germans Spinelli estudien des d’estiu.

Segons els informes anuals de l’ONU, cada any s’abandonen en els oceans 600.000 tones de xarxes de pesca, que contribuïxen a una creixent desertificació dels ecosistemes. Al Mediterrani, estos «fantasmes» cobrixen àrees cada vegada més grans.