"En Batxillerat he descobert que el Grec m’apassiona i que és el camí a seguir"

Poder accedir a l’origen d’una llengua i conéixer la seua evolució en el temps són alguns dels diversos motius que han portat a Cristiàn Pitarch a desenvolupar la seua passió pel grec i les llegües clàssiques. L’alumne de 2n de Batxillerat de l’IES Albal tindrà l’oportunitat de viatjar a Grècia el pròxim juliol per a aprofundir sobre esta cultura, després de guanyar la Prova Parnaso 2022, que convoca la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics (SEEC) en l’àmbit nacional.

«De xicotet sentia parlar que les llengües romàniques venien del llatí. Sempre vaig tindre curiositat. També la mitologia m’encantava i amb el temps vaig descobrir altres coses. En 4t d’ESO vaig començar a estudiar llatí, perquè vaig triar la branca d’Humanitats i em va agradar molt. En 1r de Batxillerat vaig descobrir que el grec era un món que m’apassionava i que era el camí que volia seguir», explica Cristiàn a Levante-EMV. De fet, tota esta experiència ha portat al jove a prendre una important decisió: «L’any que ve estudiaré Filologia Clàssica».

La seua professora María Jesús Yago va ser qui el va animar a presentar-se a la Prova Parnaso 2022 i el va ajudar en la seua preparació, que començà el passat octubre. L’examen constava de la traducció d’un dels textos de l’autor Claudio Eliano, una part de qüestions gramaticals i sintàctiques, i altra sobre preguntes teòriques. «Sabia que m’havia eixit bé i que havia treballat durant molts mesos, però veure que tot l’esforç es veia recompensat va ser una gran satisfacció», confessa el jove, que es mostra molt agraït amb la seua professora. «Sense ella no haguera pogut guanyar», afirma.

Nombrosos reconeixements

A més , no és la primera vegada que este alumne es presenta a una convocatòria de la SEEC, també va participar en la modalitat de llatí i ha aconseguit diferents reconeixements. «En novembre vaig participar en el concurs Juvenes Translatores de la Comissió Europea, en traducció de l’anglés a l’espanyol, i vaig rebre una Menció d’Honor. En les fases locals de les Olimpíades d’Història de l’Art de la Universitat de València em vaig emportar el primer premi i en les Olimpíades Clàssiques, el segon», detalla.

Per a Cristiàn, el més fascinant d’esta disciplina és la lingüística. «Açò ens permet accedir a com naix una llengua i com evoluciona en el temps. Al cap i a la fi, som llenguatge, depenem d’ell per a tot», destacà. Este pròxim mes de juliol podrà disfrutar de la bossa de viatge de 1.000 euros que atorga la SEEC per assistir a l’Acadèmia Homèrica en l’illa de Quios, Grècia. «És un apropament en profunditat a la cultura per als que sentim vertadera passió pel món grec», conclou.