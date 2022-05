Una desena d’instituts i 400 estudiants recorren la «Marxa escolar per l’horta»

Una desena de centres de Secundària i prop de 400 estudiants han participat en una nova edició de la «Marxa escolar per l’Horta», que enguany s’ha desenvolupat a Meliana. L’alumnat junt amb el seu professorat van caminar des dels seus instituts, per l’horta, fins arribar al poble.

L’estudiantat de l’IES La Garrigosa de Meliana, centre amfitrió, va donar la benvinguda a cada institut que arribava. El punt de trobada fou l’avinguda Joanot Martorell del municipi, on hi havia diverses associacions —com Per l’Horta, Agrodinamo, Observatori en ruta, Fridays for Future, Justícia Alimentària i l’Associació de veïns i veïnes d’Orriols-Rascanya—, amb tallers dirigits a l’alumnat.

A més, només arribar hi havia un «hortagram» —desenvolupat pel col·lectiu artístic Viridian—, a mode de photocall, on els xics i les xiques van fer-se fotos, simulant publicacions en les xarxes socials. Per finalitzar la jornada es desenvolupà un joc cooperatiu entre els 400 participats i va fer-se la fotografia de grup final.

La Xarxa d’Escoles per l’Horta és una col·lectiu de mestres i professorat de Primària, Secundària i escoles d’adults de València i pobles de l’horta, amb el qual col·laboren ONG y associacions com Justícia Alimentària, Per l’Horta i l’Associació de Veïns d’Orriols.

La xarxa va sorgir en la primavera de 2015 i a hores d’ara agrupa una desena de centres i més d’una vintena de docents que participen a les seues activitats.

A més, la xarxa servix com a estructura de suport i difusió d’activitats, materials i iniciatives tant pedagògiques com d’altres relacionades amb horts escolars —cada vegada més presents als centres—, l’agroecologia i l’alimentació saludable entre el professorat valencià.

Dia Internacional de la Terra

La del passat 5 de maig és la 6a edició que se celebra i la marxa és l’activitat principal de la xarxa, que cada any s’organitza al voltant del 22 d'abril, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Terra. Iniciada el curs 2015-16, la marxa es planteja com una trobada d'alumnat dels centres participants a alguna localitat de l’horta que fa d’amfitriona.

A partir de la primera edició en Bonrepòs i Mirambell s’han succeït noves edicions a Vinalesa (2017), Godella (2018), Castellar-l’Oliveral (2019) i una última en format online, l’any 2020, degut a la pandèmia; fins que finalment, enguany s’ha pogut reprendre la idea original.

En cadascuna de les marxes els i les docents fan un treball previ de conscienciació de l'alumnat, que es completa en alguns casos amb visites a productors agroecològics o altres activitats en ruta. Segos explica l’organització, sempre es procura que l’alumnat recórrega els camins de l’horta de València, ja que es pretén que la trobada siga «un instrument per al coneixement de l’horta entre l’estudiantat; de conscienciació; i denúncia sobre les agressions al territori». Es tracta de és posar en valor la realitat de l’horta i treballar, des d’una perspectiva educativa, les oportunitats i els reptes que ens presenta.

En esta ocasió —que ha compatat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Meliana— els més de 400 participants van recòrrer zones dels termes d’Alboraia, Almàssera i Meliana; amb el lema «L’Horta és vida».