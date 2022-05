«Hem d’estar junts per un món millor; desitgem que l’esperança ens unisca»

Un total de 90 escolars han substituït als grups polítics de les Corts, per a reflexionar, en temps de pandèmia, sobre el valor de l’esperança en la consecució dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS), fomentant el dret a la participació dels xiquets i les xiquetes en la societat.

L’ONG Aldeas Infantiles SOS ha celebrat un ple infantil en el qual xiquets i xiquetes del CEIP el Toscar d’Elx; el CRA l’Ullastre de la Salzadella i el CEIP Gaspar Gil Polo de València, s’han convertit en diputats i diputades per un dia.

La vicepresidenta de les Corts, María José Salvador; la directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero; i el president d’Aldeas Infantiles SOS d’Espanya, Pedro Puig, van assistir al ple —celebrat el passat dijous—, en el qual els diputats infantils van reflexionar sobre la salut i benestar (ODS 3); el treball decent i el creixement econòmic (ODS 8); i la necessitat d’aliances per a aconseguir estos objectius (ODS 17).

La portaveu del CEIP el Toscar, Laura Vicente de 6é de Primària va basar la seua exposició en la salut i el treball: «Imagineu una vida sense salut i sense un treball digne, què seríem? Cap a on aniria la societat? Tots hem de tindre l’esperança d’aconseguir les metes de la salut i el treball», va apuntar.

A continuació, va prendre la paraula Raúl Querol de 5é de Primària del CRA l’Ullastre, que va tractar en la seua intervenció la pandèmia i la guerra d’Ucraïna: «Estem eixint d’un malson que ens ha deixat present com som de vulnerables i que ens necessitem els uns als altres... Ara, hem d’ajudar a les persones que viuen moments difícils per la guerra o altres sitacions complicades». Per últim, des del CEIP Gaspar Gil Polo, el seu portaveu Wiam Abdallaoui, de 6é de Primària, va explicar la necessitat de les persones «d’estar unides per a aconseguir un món millor». «En definitiva, esperem que l’esperança ens unisca», va concloure.

Andrea Ríos, mestra d’este centre públic de València, explica que per al seu alumnat l’experiència ha sigut «un repte i una activitat molt gratificants». «És molt bonic que hagen sigut protagonistes i partícips de tota l’activitat, els ha motivat molt. A més, s’han esforçat perquè, tot i que els docents els hem guiat, ells han pres la iniciativa sobre el tema proposat: l’esperança», explica la docent.

La igualtat de gènere, el respecte pels animals o la importància de la salut física i mental són alguns dels temes que les i els escolars van tractar a les Corts, un edifici que els va «impactar molt». «No coneixien les corts i per a ells va ser un honor representar a la província de València. A més, els va sorprendre tindre a la política tan a prop», afegix la mestra a Levante-EMV.

Ser bones persones i tindre salut

Després dels discursos, els tres portaveus van presentar 12 compromisos i es va obrir el torn de votacions: tots els diputats infantils van passar per l’urna per a decidir la seua proposta favorita i comprometre’s a complir la més votada: «ser millors persones, col·laborar i ajudar perquè la gent se senta millor i alegrar el dia als altres».

En segon lloc, van triar «reciclar tots els dies perquè és important per al medi ambient i els animals. A més, si reutilitzem, estalviem diners». I, en tercer lloc, van apostar per altres dos compromisos: «cuidar de la nostra salut i intentar ajudar als nostres familiars perquè cuiden de la seua» i «mantindre l’esperança, ajudar els nostres éssers pròxims a mantindre-la i facilitar-ho a qui ens siga possible».

La vicepresidenta de les Corts, María José Salvador, destaca la importància de celebrar l’acte «després de dos anys en els quals hem passat moments difícils i complicats». «De nou el parlament torna a estar obert a la ciutadania i, sobretot, als xiquets i les xiquetes per a debatre a la seu de la paraula», apunta.

En este ple especial, la vicepresidenta va explicar que, durant la pandèmia i per la guerra d’Ucraïna, els grups parlamentaris «han discutit menys i acordat més, han pres decisions per a ajudar a les persones, i han treballat junts per a fer front a les dificultats».

Per això, va destacar als més menuts que «les aliances són imprescindibles per avançar». A més, Salvador va animar a l’alumnat a «ser protagonistes, alçar la veu i anar junts per a anar més lluny»; i els va encoratjar a «seguir treballant i utilitzant la paraula i el debat per un món millor».

Per la seua part, Pedro Puig va destacar que l’ONG pretén «posar en valor temes tan importants com la salut, el treball i les aliances». «Els més menuts han sigut testimonis de com una malaltia ha canviat el món, com afecta el treball i com la unió dels països per a buscar solucions ha sigut i és fonamental», explica el president dAldeas Infantiles SOS.