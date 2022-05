Les xiques del CEU brillen en Matemàtiques

Un equip format per quatre alumnes de Batxillerat del Col·legi CEU San Pablo de València representarà a Espanya en la final del concurs «The International Mathematical Modeling Challenge» en la seua VIII edició.

Esta competició matemàtica internacional —dirigida a equips d’entre 15 i 18 anys— promou l’ensenyament de la modelització matemàtica i la seua aplicació com a eina per a la resolució de situacions i problemes del món real, és a dir, mostrar la utilitat directa de les matemàtiques en la nostra vida. Cada país és representat per dos equips que col·laboren per a resoldre un problema real mitjançant el disseny i l’aplicació d’un model matemàtic original. Per tant, a més del desenvolupament de la competència matemàtica, desenvolupen el pensament crític i habilitats com el treball en equip.

L’equip format per María Calero, Carmen Ferrer, Carmen Martínez i Alejandra María López, dirigides per la professora Paz Mata, va ser un dels tres seleccionats en la fase nacional prèvia i, finalment, està entre els dos seleccionats per Espanya.