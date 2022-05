Més de 50 centres participen en la final de «Cristal·lització a l’Escola»

Més de 2.500 alumnes de centres docents de la Comunitat Valenciana han participat en el IX Concurs de Cristal·lització a l’Escola, organitzat pel Grup Especialitzat de Cristal·lografia i Creixement Cristal·lí (GE3C) de les Reials Societats Espanyoles de Física (RSEF) i Química (RSEQ), la Universitat Jaume I de Castelló i la Ciutat de les Arts i de les Ciències, sota la direcció del professor de l’UJI Vicente Esteve, i amb la col·laboració de l’Associació de Químics i el Col·legi de Químics de la Comunitat Valenciana i el Museu d’Història Natural de la Universitat de València.

La fase final autonòmica, celebrada al Museu Príncep Felip de València, ha comptat amb la participació de 54 equips de 49 centres educatius, que van presentar els seus projectes de cristalls realitzat pels diferents equips en el carrer Major del Museu de les Ciències.

Dirigit a estudiantat de Secundària i Batxillerat, el principal objectiu del concurs és donar a conèixer la importància del món dels cristalls en la societat moderna. A través d’experiments atractius de creixement de cristalls, el concurs també pretén fomentar l’estudi, el treball sistemàtic i la comunicació entre els joves estudiants, per a fomentar les vocacions científiques entre l’alumnat i ensenyar com es treballa en àmbits científics. D’esta manera, l’alumnat descobrix la cristal·lografia d’una forma original i divertida, participant en una espèciede congrés científic.

El primer premi ha sigut per als estudiants de l’IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer. El segon premi ha reconegut a joves del col·legi San Vicente Ferrer Maristas de Cullera; i el tercer premi ha sigut per al Col·legi Nuestra Señora de los Desamparados de València. Els cristalls guanyadors seran exposats en el Museu dels Ciències.

També s’han concedit diferents guardons que reconeixen el treball dels grups participants. El premi a la millor exposició ha sigut per al Col·legi La Milagrosa (Cullera); el premi a la composició més original per a l’IES Ximén d’Urrea (l’Alcora); el premi al millor cristall per al Col·legi Nuestra Señora de la Consolación (Vila-real); i el premi al millor pòster l’ha guanyat el Col·legi Santa Ana y San José de la Montaña (Albal).

Tanmateix, han resultat premiats en la categoria de millor quadern de laboratori el Col·legi La Magdalena (Castelló); millor vídeo per al Col·legi Nuestra Señora de los Desamparados (València) i millor projecte d’investigació i ADP pur per a l’IES Honori García (Castelló). El premi del públic ha sigut per al col·legi Santa Ana y San José de la Montaña (Albal) i el premi al cristall més original per a l’IES Doctor Peset Aleixandre (Paterna).

Divulgació científica

En el lliurament dels guardons van estar el catedràtic de Química Inorgànica de l’UJI, Vicente Esteve; la directora de continguts del Museu de les Ciències, Miriam Atienza; la directora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de l’UJI, Ana Piquer; el representant de l’Associació de Químics, Juan Antonio Gabaldón; el delegat a Castelló del Col·legi Oficial de Químics, Pablo Serna; i el coordinador del jurat, Vicente Pelegero.

La iniciativa s’emmarca en el projecte de divulgació de la ciència que es va iniciar en 2014 amb motiu de l’Any Internacional de la Cristal·lografia, i en el qual col·laboren grups científics de nou comunitats autònomes.