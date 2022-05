Recomana llibres a les xarxes i converteix-te en divulgador literari!

Les xarxes socials són un mitjà de comunicació universal. Les emprem per a entretindre’ns, per a informar-nos, per a trobar comunitats afins als nostres gustos… I també per a decidir quin llibre llegirem. I si vols ser tu qui recomane l’última lectura als teus amics, familiars i seguidors? Quins trucs fan exitosa la prescripció de lectures?

Un llibre és més que un argument

Quin resum t’atrau més: una xica se’n va a treballar a un museu de Londres o una jove que comprén com d’important és ser valenta i seguir la intuïció per molt de vertigen que això faça? En realitat, ambdues microsinopsi fan referència al mateix títol! Es tracta de La taxidermista d’emocions (Bromera, 2020), de Mariló Álvarez. Però, probablement, la segona descripció t’ha generat més ganes de llegir. Quan parlem de llibres tendim a incidir en l’argument: contem qui són els personatges i què els passa al llarg de la trama. Però, per a convéncer els lectors que lligen un llibre que t’ha encisat, és més eficaç centrar-te a les temàtiques amb les quals s’hi poden sentir identificats. El llibre va d’un desamor dolorós, de l’acceptació de la identitat sexual o de la superació d’una crisi existencial? Detecta les temàtiques, les emocions i experiències que les acompanyen i que tots hem viscut o viurem alguna vegada, i parla sobre elles als teus seguidors! A més, així no corres el risc de fer spoiler!

Què t’ha fet sentir a tu?

Els teus seguidors estan desitjant saber què t’ha semblat a tu eixe llibre. Al capdavall, ells són afins als teus gustos i es refien del teu criteri. Què t’ha fet sentir a tu la lectura d’eixa novel·la, còmic o conte? Com ha influït en la teua forma de veure el món i la vida? Quines lliçons t’ha regalat? Tots els llibres amaguen aprenentatges... si estem disposats a buscar-los! Com a prescriptor, has de reflexionar sobre quina empremta ha deixat un llibre en tu i, després, comunicar-la. Escoltant o llegint la teua experiència lectora, els teus seguidors s’animaran a llegir el llibre que els has recomanat.

El teu propi estil

Si fas una recerca a Instagram, veuràs que hi ha infinits comptes de recomanacions literàries. Com pots diferenciar-te en un ecosistema farcit d’opcions? La resposta està clara: has de trobar, a poc a poc, el teu estil de divulgació. Pregunta’t: quin tipus de llibres t’agraden? Podries centrar els teus perfils en un gènere o temàtica concrets? Com pots donar un estil propi i reconeixible als teus textos i fotos? Tal vegada pots aplicar sempre el mateix filtre o una paleta de colors concreta, o escriure amb un to humorístic, poètic o juvenil. D’esta manera, qualsevol serà capaç de reconéixer amb un colp d’ull que eixa foto, eixe vídeo o eixe text, són teus.

Juga amb els formats

Vídeo, fotografia, text, directes, reels, stories… Els formats de publicació en les xarxes socials es multipliquen any rere any! I tu no sabràs quin t’agrada més fins que experimentes amb tots. Si, per exemple, vols recomanar La neurona lectoreta (Bullent, 2020), de Fani Grande, pots convidar els autors a fer un directe a Instagram o crear una sèrie d’ stories, o animar-te amb un TikTok. Prova els distints formats i decideix quins s’adapten més als teus gustos i el teu contingut. I a triomfar com a divulgador literari!

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.