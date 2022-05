Inclusió social, creativitat i socialització s’unixen al Santiago Apóstol

El Col·legi Santiago Apóstol del Cabanyal, en València, ha acollit diversos tallers per a docents i alumnes impartits per especialistes del reconegut projecte internacional «Segni Mossi», que promou la inclusió social, la creativitat, la socialització i la confiança, entre altres valors, a través de l’art, relacionant dansa i dibuix.

«Segni mossi» és un projecte d’investigació creat en 2014 per l’artista visual Alessandro Lumare i la coreògrafa Simona Lobefaro amb la finalitat d’investigar la interacció entre dansa i signe gràfic amb xiquets i adults, perquè s’expressen a través del seu cos, deixant marca en el paper.

Des de 2015 han estat realitzant cursos de capacitació i tallers en més de 20 països i va ser seleccionat com un dels cent projectes educatius més innovadors a tot el món per als anys 2017 i 2019.

Entre els objectius d’este projecte, a través del moviment i l’art, destaca «facilitar la consciència del cos i estimular el potencial motor i creatiu, explorar la connexió entre les qualitats expressives dels moviments del cos i les qualitats expressives del traç, considerar l’experimentació com un mètode de treball, guanyar confiança en un mateix i en els altres, i desenvolupar la relació amb el grup i la socialització respectant i destacant el valor de les diferències existents entre cada individu».

A València, les sessions formatives es van realitzar a principi demes, tant per al profesorat com per a l’alumnat.

Actuacions educatives d’èxit

Esta experiència està emmarcada en el projecte europeu Erasmus+ KA121-SCH. Actualment, el col·legi diocesà desenvolupa el projecte de comunitats d’aprenentatge, per a posar en pràctica els principis de l’aprenentatge dialògic a través d’actuacions educatives d’èxit, l’origen del qual està en la investigació educativa europea Includ-ED, on la gran majoria de l’alumnat es troba en situació de desavantatge socioeconòmic.

Cal recordar que a este centre concertat acudixen fonalmentalment xiquets i xiquetes de famílies sense recursos.

Jordi Bosch, director de l’escola concertada, explica que el projecte ha sigut interessant sobretot per a l’alumnat d’Infantil i els dos primers cursos de Primària. «Volem explorar l’expressió corporal per als alumnes que aprenen de manera kinestèsica, que necessiten menejar-se per a aprendre», explica.

«Gràcies al projecte hem explorat diverses tècniques d’expressió corporal, per exemple amb papers molt grans en el sòl o penjats en les parets... tècniques amb les quals de forma individual, per parelles o en grup han pogut plasmar els seus moviments en forma de dibuix o pintura», afirma el director.