De València al món: la MICE arriba a més de 350.000 escolars en la seua segona edició a Cuba

Vora dos-cents xiquets i xiquetes emplenaven les butaques de l’icònic cinema Yara, en plena avinguda 23 de l’Havana. Fora feia més de trenta graus, però entre les parets del temple de les històries això no importava. Quasi hora i mitja de silenci per a un final que tots i totes van entendre i amb el qual van empatitzar. Quan eixiren els crèdits finals, els centenars d’infants van agafar les seues banderetes i van començar a aplaudir i cridar: «bé!».

I és que la pel·lícula de la directora mexicana Ana Laura Calderón, Corazón de Mezquite els hi havia arribat al cor. En eixir, un grup de xiquetes comentava: «És el millor dia de la meua vida!». I amb eixa frase, tot hauria cobrat sentit. En els dies següents s’escoltaren altres com: «Mira, hem fet una pel·lícula!» o «Profe, així es fa un personatge?». Han sigut frases que resumixen allò viscut fa una setmana, quan va culminar la segona edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) a Cuba. Un projecte nascut a València impulsat per l’associació Jordi el Mussol i dirigit pel mestre estivellenc Josep Arbiol.

Transversalitzar el cinema

El festival valencià que va aterrar en 2020 (just abans d’esclatar la pandèmia) al país del Carib, enguany ha eixit de l’Havana. I ha continuat amb el mateix objectiu: apropar l’«educomunicació» i el coneixement audiovisual a les aules. D’una manera transversal i lúdica. Jugant. Aprenent. Fent pel·lícules i implicant del tot als xiquets i xiquetes.

Primer van ser els valencians i ara, el projecte s’estén al món amb un personatge clau: La Bartola, la mascota de la MICE, una càmera de cinema amb personalitat pròpia. Hi ha edicions a València, Madrid, Cuba, Sàhara i en novembre s’estrenarà la primera a Santa Fe (Argentina). A més, MICE Mèxic i Galápagos està començant a nàixer a poc a poc. I la reina de la MICE, la Bartola, és l’amfitriona i encarregada de presentar-se a tots els infants que hi participen.

Enguany, la segona edició a Cuba ha arribat a més de 350.000 xiquets i xiquetes de l’illa. Tot un èxit que situa el festival com un dels esdeveniments amb més espectadors del món, segons expliquen des de l’organització.

La setmana amb la MICE a Cuba ha estat ocupada. Tallers per a contar històries a través de l’audiovisual impartits per professionals d’Espanya, Bèlgica, Mèxic, Argentina, Bulgària, Holanda o Cuba, entre altres; projeccions de pel·lícules professionals i fetes per escolars; i xarrades per a docents i professionals de l’audiovisual infantil amb ponents de la talla de Thomas Kutschera, animador dels dragons de Joc de Trons, entre altres. Tot això a una illa que ha acollit el projecte com seu i a una edició on la comitiva valenciana ha estat, també, ben present. Especialment, les pel·lícules fetes per xiquets i xiquetes valencians.

El CEIP Serreria de València participava en competició de creacions fetes per escolars de Primària amb Camina amb mi; i l’IES El Quint de Riba-roja va guanyar en la categoria d’Internacional amb Nova normalitat. Sentit únic.

A més, quinze creacions més han estat projectades en escoles i cinemes cubans, entre les quals destaca el projecte del CEE Raquel Payà de Dénia. Totes les pel·lícules valencianes que han arribat a l’alumnat cubà han sigut en valencià amb subtítols en castellà.

Música, dansa i art

Les seus enguany han estat variades. Santa Clara, Pinar del Río, la localitat rural de Güira de Melena i l’Havana. Hi ha hagut espectacles de dansa i música: els xiquets en Güira de Melena ballant conga i els adolescents de les agrupacions musicals «Clave de Sol» i «Amadeo Roldán» posant música a dues pel·lícules de cinema mut són alguns exemples.

La participació de grups artístics infantils i la gran afluència, són altres mostres de la llavor que ha deixat un projecte i un festival que a partir d’ara volarà a soles, es farà autònom. Ara, el repte és que l’educació audiovisual i la «educomunicació» es transversalitze a totes les matèries i la innovació educativa no deixe mai de créixer. Això, segons apunten fonts de l’organització, pot ser més fàcil d’aconseguir amb l’administració de cara. I esta segona edició ha tingut el suport de les institucions cubanes. En este sentit, a l’organització de la MICE València li «agradaria que l’administració valenciana apostara per l’esdeveniment a València», que tornarà a celebrar-se del 26 de setembre al 2 d’octubre al cap i casal i consumarà la seua 10a edició.

Cuba va ballar, cantar, tocar música i també va fer cinema. Jugant i aprenent des de l’acció. Ara, el repte és potenciar la gravació de pel·lícules a les aules. Fetes per xiquets i xiquetes i com a forma d’aprenentatge a través de la pràctica. I un dels objectius, també, és omplir el següent festival de creacions amb signe d’identitat infantil. Que conten històries nascudes des de la visió de la infància que, de segur, ens ensenyen moltes coses a tots i totes.

de la MICE es diu Bartola i va estar present fins i tot a una tarta especial.