L’escola d’estiu de l’Oceanogràfic «viatja» a Illa Tortuga

Amb l’arribada de l’estiu, i coincidint amb les vacances escolars, l’Oceanogràfic de València organitza la seua escola d’estiu, que enguany pretén «viatjar» a «Illa Tortuga» perquè els xiquets i xiquetes coneguen de prop com protegir les tortugues marines, terrestres i d’aiguamoll, moltes d’elles amenaçades o en perill de desaparéixer.

L’alumnat de 5 a 12 anys podrà gaudir de les noves i espectaculars activitats proposades pel major aquari d’Europa de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 hores, en torns setmanals a partir del 27 de juny. A més, enguany torna l’experiència «Dormir amb Taurons» en la qual passaran una nit sota estos increïbles animals.

L’escola es convertirà en una «Illa Tortuga», en la qual no faltaran les visites a les zones no visibles de l’Oceanogràfic i aprendran de forma divertida la importància de preservar els ecosistemes i els animals que els habiten, amb especial atenció al meravellós món de les tortugues.

El programa contempla la visita als diferents aquaris on es troben les tortugues, la majoria d’ells catalogats com a vulnerables o en perill crític de desaparéixer. Aprendran tots els aspectes relacionats amb la vida de les tortugues, les seues característiques biològiques, les seues amenaces o la seua cura. També es visitaran altres zones tècniques, com les d’Àrtic, on estan les belugues. Allí els entrenadors explicaran les cures dels animals, què mengen o com juguen

A més, en cinema 4D voran la pel·lícula «20.000 llegües de viatge submarí», amb efectes de vent, canvis de llum, aromes, neu, i vibració en els seients.

Tallers i conscienciació

L’escola d’estiu també inclou tallers i manualitats sobre les tortugues. Jugant, els infants se conscienciaran sobre els problemes ambientals i les solucions. A més, visitaran l’Àrea de Recuperació i Conservació dels Animals de la mar (ARCA de mar), un «hospital» on es recuperen les tortugues ferides trobades en la Comunitat Valenciana abans de retornar-les novament a la mar.

Una de les nits (el dijous), quan les portes de l’Oceanogràfic es tanquen, els escolars viuran una autèntica aventura marina amb la gran gimcana en algunes de les instal·lacions de l’Oceanogràfic, en la qual hauran de superar una sèrie de proves i endevinalles relacionades amb el món de les tortugues.

El matí del divendres hi haurà una solta d’una de les tortugues recuperades en l’ARCA de la Mar que hauran conegut durant l’experiència setmanal.