El CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Rafelguaraf viatja a Àustria

L’alumnat de 6é de Primària del CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Rafelguaraf han viatjat a Àustria gràcies al projecte Erasmus+ en el que participen: «At my home, at your home». Allí han visitat la bonica ciutat de Graz i han conegut personalment els xiquets i xiquetes amb els quals han estat fent activitats, com l’intercanvi de cartes o videoconferències, entre altres, durant estos dos últims cursos. A més han pogut comprovar com és una escola pública en Àustria, com s’organitza i els diferents tipus d’activitats que realitzen.

En el viatge també han tingut temprs per a fer un tour junt amb els seus amics austríacs, visitant llocs tan espectaculars com Hallstatt, les mines de sal més antigues del món i les coves de gel de Dachstein, i llacs tan impressionants com els de Grundlsee i Toplitzsee. Tanmateix, durant l’estada han descobert alguns costums austríacs, han practicat la llengua anglesa i han après algunes paraules i expressions en alemany. Serà una experiència que recordaran tota la vida i no sols per haver visitat llocs espectaculars, sinó també perquè per a la majoria era la primera vegada en pujar a un avió, dormir fora de casa i fins i tot jugar amb la neu, asseguren des del centre. Els mestres del centre de Rafelguaraf volen agrair a l’escola Waltendorf de Graz per l’ajuda en l’organització del viatge, que s’ha pogut realitzar de manera exitosa.