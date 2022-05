Més de 2.600 participants competixen en les Olimpíades Matemàtiques

Un total de 2.670 estudiants de la Comunitat Valenciana de 290 centres educatius han participat en la fase autonòmica de les Olimpíades Matemàtiques, que se celebraren el passat cap de setmana a la Nucia i han estat organitzades per la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana «Al-Khwarizmi». A més, l’alumnat participant va estar acompanyat per un total de 309 docents.

Del primer cicle de Secundària s’han classificat per a la fase estatal Carlos Celada (Col·legi Gençana, Godella), Julio Domingo (Col·legi Mas Camarena de Bétera) i Marc Gimeno (IES Veles e Vents de Torrent).

Del segon cicle de Secundària els millors posicionats han sigut Dan Manuel Vancea (IES Vila-roja d’Almassora); Artur Ostroviskiy (CPEIPS Jesús María d’Alacant) i Carlos Villagordo (British School, Alacant).

Per últim, en el tercer cicle de Primària han destacat Marc Borreguero (CEIP Emilio Lluch de Nàquera), Celia Morell (Col·legi Abecé de Gandia) i Marcos Pérez (CEIP San fernando d’Alacant).

Estos estudiants tenen la possibilitat de participar en les diferents finals estatals —convocades per la Federació espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques— del seu nivell, amb alumnat de la resta de les comunitats autònomes: la IV Olimpíada Matemàtica Nacional Aleví de Primària (Burgos, del 24 al 27 de juny); la XXXII Olimpíada Matemàtica Nacional Júnior per a 1r i 2n d’ESO (Albacete i Cuenca, del 23 al 26 de juny); i la II Olimpíada Matemàtica Juvenil, per a 2r i 4t d’ESO (semipresencial).

Congrés estatal

A més de la cita anual de les Olimpíades, el professorat de Matemàtiques també prepara les XX Jornades per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament de les Matemàtiques (JAEM), una iniciativa estatal que se celebrarà a València del 3 al 6 de juliol.

Segons confirmen les fonts a este diari, s’esperen més de 600 participants, en un congrés que suposa un «punt de trobada per al debat, la reflexió i la formació en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques».

De fet, es tracta de la trobada més important sobre l’ensenyament de Matemàtiques a Espanya, i junta a professorat de tots els nivells, des d’Infantil fins a la universitat.

Entre les activitats, diferents professors i formadors docents protagonitzaran conferències sobre temes diversos amb relació amb els números, amb una gran presència femenina. La matemàgia, la didàctica o la interdisciplinarietat amb altres àrees de coneixement seran alguns dels temes que es tractaran.