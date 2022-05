Una travessia científica a bord del vaixell escola Cervantes Saavedra

La Universitat Camilo José Cela i la Fundació Oceanogràfic de València han organitzat la III Travessia Planeta Blau: «Misteris del Mediterrani». La iniciativa es durà a terme en el vaixell escola Cervantes Saavedra, i està dirigida a qualsevol persona que vulga navegar pel Mediterrani i, alhora, gaudir de la ciència marina a bord de la singular embarcació, que fondejarà a Eivissa i Formentera.

«Tots dos, l’Oceanogràfic i este campus de la Universitat Camilo José Cela, tenim el mateix principi divulgatiu quant a transmissió del coneixement de la mar. En esta travessia, tots els aventurers que ens vulguen acompanyar coneixeran de primera mà tot el que oferix este vaixell i la seua navegació», va apuntar José Manuel Guzmán, capità de la goleta, ahir, en la presentació d’esta nova edició.

Per la seua part, la biòloga Guadalupe García, destaca que esta travessia «brinda l’oportunitat de tornar a fer un salt a la Mar Mediterrània i embarcar-se en un meravellós vaixell escola per a divulgar la importància de la biodiversitat marina a les persones que viatgen amb nosaltres».

Este estiu es realitzaran tres travessies durant el mes d’agost: del 4 al 7, del 16 al 21 i del 25 al 28. Les activitats del programa —denominat «Misteris del Mediterrani»—, començaran en cada travessia amb una visita prèvia a l’Oceanogràfic, abans de l’embarcament, i un particular recorregut per l’ARCA de la Mar —l’hospital de les tortugues— guiat pels veterinaris que curen i recuperen els quelonis rescatats.

Descobrir diferents animals

Al llarg dels dies de navegació, les dues biòlogues —Guadalupe García estarà acompanyada per Marieta Martínez—, abordaran temes sobre les tortugues, anguiles, meduses o altres animals migratoris com els cetacis, taurons, ocells marins, etc; amb noves qüestions com les adaptacions dels animals al medi; els vilans de la mar o l’impacte de l’ésser humà.

Cada tema inclourà tallers pràctics que complementaran les explicacions dels experts. Els tallers comptaran amb diversos mitjans i utensilis i es posarà en pràctica l’observació de plàncton marí; identificació i albirament d’espècies; mostres d’animals marins; o fer un quadern de camp. A més, els integrants de la travessia podran experimentar l’emoció de la solta en alta mar d’una de les tortugues recuperades per la Fundació Oceanogràfic.

Els participants aprendran, de mà dels responsables del vaixell, coneixements de navegació a vela com ara la nomenclatura nàutica; nocions bàsiques d’astronomia, història i teoria de la navegació a vela; i, fins i tot, participar en guàrdies i maniobres d’hissat de veles.

El recorregut té previst, a més, fondejar en cales com les Illes Margarides i cala d’Hort d’Eivissa o la Jondal de Formentera. El retorn al punt de partida inclourà la participació en l’arriat de veles i desembarcament.

Les places ja es poden reservar a través de les respectives webs oceanografic.org o goletacervantes.es, en les quals s’especifiquen totes les condicions del viatge al complet.

El Cervantes Saavedra és

Un singular veler de tres mastelers i quasi 50 metres d’eslora, amb capacitat per a unes 30 persones.