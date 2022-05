Xefs per un dia per a aprendre a valorar l’alimentació

El CEIP Vivers de València va encendre els fogons i posar a punt tots els utensilis de cuina per a celebrar amb el seu alumnat el Dia Nacional de la Nutrició, que se va commemorar el passat dissabte, 28 de maig. Amb motiu d’esta cita, la Universitat Politècnica de València (UPV) va organitzar el divendres una nova edició dels tallers «Cuinant amb ciència el futur», que enguany han girat entorn del lema central —«Pesca i salut»—, pel que van portar activitats a este centre educatiu pública de València.

En estos tallers —que no tenen res a envejar al famós porgrama de televisió—, els grans protagonistes van una cinquantena de xiquets i les xiquetes de 5é i 6é de Primària. De la mà de Purificación García Segovia, professora i investigadora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi natural (Etsiamn) de la UPV, les i els escolars van descobrir alguns dels «poders» nutricionals dels aliments.

Però no sols això: com des de la seua primera edició, estos tallers van convertir a l’alumnat en xicotets grans xefs per unes hores. Per a este curs, l’equip de la UPV —en col·laboració amb València Club Cocina—, va preparar un complet menú amb productes de la mar (com algues) que els i les participants dels tallers van cuinar i preparar ells mateixos. Més concretament, el menú que van elaborar va consistir en mandonguilles de bacallà, coques de salaons i verdures, i sushi maki (rotllets d’algues i arròs) de polp.

Durant l’activitat, els i les xefs per un dia del CEIP Vivers de València van treballar, a més, amb diferents tècniques de cuina, sempre amb la mar com a gran protagonista.

Tal com recull la Federació Espanyola de Societat de Nutrició, Alimentació i Dietètica (Fesnad) —entitat impulsora del Dia Nacional de la Nutrició—, any rere any s’observa que la població espanyola en general i, de manera molt preocupant la infantil i juvenil, s’allunya de les recomanacions d’ingesta de peix i productes de la mar.

«Este grup d’aliments és fonamental per la seua aportació a la dieta saludable durant tota la nostra vida i, en les primeres etapes, encara més», explica Purificación García. Per això, afegix que estos tallers escolars «volen contribuir al fet que l’alumnat siga conscient d’eixa importància, que conega millor les virtuts d’estos productes i tot el que els poden aportar. I quina millor manera de fer-ho amb cuina en directe, i en el seu propi col·legi», destaca la professora i investigadora de la Universitat Politècnica.

Susana Cano, directora del CEIP Vivers de València, considera que la iniciativa ha sigut «molt interessant» per a l’alumnat. A més, valora que les tutores abans «van treballar en classe la importància de la nutrició i del peix en concret, que és un aliment que sembla que sempre els costa més menjar», reconeix. Cano agraïx la implicació de l’organització i assegura que l’activitat va sorprendre l’alumnat. «Van fer receptes molt creatives i van aprendre d’una manera molt dinàmica que els va entusiasmar. A més, no sabien que anava a ser tan paregut al programa de televisió», assegura la directora de l‘escola.

Projecte europeu

Este taller està organitzat per la Universitat Politècnica de València, a través de l’Àrea de Comunicació-UCC+i, la Càtedra d’Infància i Adolescència de la UPV i la Xarxa d’Universitats per la Infància i Adolescència. S’emmarca, a més dins, del projecte Mednight Goes To School (Mednight GTS), associat a la iniciativa «Nit Europea dels Investigadors» de la Unió Europea.

Este projecte té l’objectiu d’apropar la ciència a les noves generacionsi està impulsat per universitats de la Mediterrània, a més de centres de recerca i agències de ciència i tecnologia.