Les famílies poden sol·licitar les beques de menjador fins al 6 de juliol

La Conselleria d’Educació ha convocat les beques de menjador per als centres educatius públics i concertats per al pròxim curs 2022-23. El termini per a presentar les sol·licituds és fins a la finalització del període de matrícula, el pròxim 6 de juliol.

Educació destinarà un total de 75.425.000 euros per a estes ajudes, fet que suposa un augment de dos milions d’euros respecte a este curs, un 2,7 % més i 6.000 beques noves. Es tracta d’un pressupost que ha augmentat de forma progressiva des de 2015-16 —quan el pressupost era de 52 milions d’euros— i des de 2018-19 s’han superat els 70 milions d’euros cada any. Així, els beneficiaris han passat de 95.000 a 139.000 xiquets i xiquetes d’este 2021-22. Estes ajudes sufragaran el pròxim curs el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat. Les famílies que tenen accés al «Web Família», i que ja van demanar estes beques el curs passat, poden descarregar el seu esborrany de sol·licitud i, si és correcte, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al centre, sense cap altra documentació. Les famílies que no siguen usuàries del «Web Família», però que també han tingut beca, han de confirmar l’esborrany al seu centre. Per a les famílies no beneficiàries actualment, estes sí hauran de presentar documentació a l’escola.