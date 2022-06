Una promoció d’artistes

Traure tot el que han aprés a l’institut fora de les aules ha sigut un dels objectius de l’exposició «Noves mirades» que han protagonitzat recentment els treballs de l’estudiantat de 2n de Batxillerat Artístic de l’IES La Moreria de Mislata, que va presentar els seus projectes personals en una mostra d’una setmana al Centre Jove del Mercat del municipi, una iniciativa del Departament de Dibuix de l’institut amb la col·laboració de l’ajuntament.

La «Ciutat Imaginària» de Giorgio de Chirico i la representació dels rostres i cossos són les dues grans línies en les quals es va dividir l’exposició. Moisés Mahiques, professor de Dibuix artístic, Disseny i Plàstica, explica que l’objectiu principal de la primera mostra que organitzen és «traure de les aules els treballs de l’alumnat i vincular-lo a Mislata» i donar-li «un format més professional», a més de «tindre un feedback més enllà del del professorat» (a través dels visitants, amistats i familiars) i de visibilitzar la primera promoció del Batxillerat Artístic de la Moreria, que conclou els seus estudis este curs.

Una de les parts de l’exposició tractava els espais i les tres dimensions. D’altra banda, van exposar els resultats dels treballs a classe sobre l’anatomia i representació del cos, un tema que interessa a l’alumnat, assegura el professor. «Els preocupa el cos i la seua representació, tal vegada està vinculat a l’Instagram... Han reinterpretat obres clàssiques d’escultura i també del barroc, com Caravaggio», apunta el docent, que explica que en este cas també es mostraren obres dels grups de Plàstica de 3r i 4t d’ESO, que treballaren el rostre, a través del collage o diferents distorsions. Tanmateix, tots van fer una peça col·laborativa sobre el mateix tema.

La tercera part amb la qual contava l’exposició són els projectes personals de 2n de Batxillerat, també sobre el cos. En ells es reflectia com l’alumnat «té molt present la qüestió de la identitat». Els estereotips que ixen dels cànons, fragments del cos convertits en màquines (cíborgs), la dualitat, i la identitat són alguns dels temes que han quedat plasmats a les làmines, a més de la «necessitat de representar rostres», que el professor relaciona amb l’ús de la mascareta en pandèmia i que ha inspirat i fet pensar a l’alumnat.

D’esta manera, a més de presentar els treballs finals dels estudiants que es graduen, hi ha hagut un «diàleg» amb altres nivells, perquè «també senten que participen», diu Mahiques, que es mostra «molt content» pel resultat final.

L’alumnat, que va poder explicar les seues obres al públic, també valora l’experiència. Van presentar collage, fotos, obres de clarobscur, propostes més expressives amb ceres, bolígrafs, retoladors i algunes obres més coloristes amb acrílic.

Miguel Ángel Izquierdo és un dels estudiants participants. «Explica que sempre ha dibuixat, però és la primera vegada que exposava». «Jo pose els meus dibuixos en xarxes socials, però fer-ho en un espai físic és diferent. Vam estar explicant com els feien i la gent ens preguntava», relata el jove que va decidir formar-se perquè el dibuix no fora només una afició. «Quan el professor ens ho va dir jo vaig pensar que no podia ser, que al final no es faria o que no vindria ningú. Al final va eixir millor del que pensava i m’ha fet guanyar confiança en mi mateix, perquè m’han dit que els dibuixos estaven genials», afegix.

Irene Elli Orenga, altra estudiant, coincidix amb el seu company. Per a ella, l’exposició va ser «un gran pas». «A vegades tens dubtes en el resultat final, però quan veus els treballs en eixe context professional, et sents molt orgullosa perquè veus la teua evolució», afirma, tot i que reconeix que tenien al principi «certa por a ser jutjats públicament».

«No ens esperàvem que anara tanta gent el primer dia; va ser molt agradable i va ser molt emocionant», assegura la jove, que sempre havia volgut estudiar Arts.

Batxillerat nou

Este 2021-22 es gradua la primera promoció de Batxillerat Artístic de l’IES La Moreria de Mislata, l’únic centre que l’oferta al municipi i que pretén consolidar els estudis.

«En ser la primera promoció tot és una incògnita i no tenim referents, però en l’institut ens han acompanyat molt i han estat molt pendents de guiar-nos i de fer projectes, com este, que seran una referència per als següents estudiants», explica Irene.

Malgrat la pandèmia, Moisés Mahiques també fa un balanç positiu. Assegura que entre els joves «hi ha potencial» i si bé esta promoció és d’una quinzena d’estudiants, la propera —que ara cursa 1r de Batxillerat—, estarà formada per uns 30, el doble, i la idea és «anar creixent» i «donar-li personalitat» als estudis mitjançant una «proposta distinta» «Hui dia estem en un moment molt visual, amb la imatge molt present, i estes generacions estan educades de forma quasi innata a llegir i construir imatges, però els falta la visió més crítica», afirma sobre estos estudis.

Per a un futur, el professor mostra el seu desig de dur endavant «més propostes vinculades al poble i fer més activitats fora del centre, per a treballar d’una altra forma, no sempre dins de l’aula».