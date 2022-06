La vida romana es recrea a la Safor

L’alumnat d’ESO de les assignatures de Llatí i Cultura Clàssica de l’IES Vall de la Safor, de Vilallonga han visitat recentment la vil·la romana de la Sort de Ròtova. Al llarg del curs, l’estudiantat ha treballat el món romà, amb unes propostes didàctiques preparades pels professors Iman Rahmani i Gregori Royo.

La visita ha inclòs una dramatització d’uns passatges amb personatges relacionats amb la vil·la, entre els quals hi ha Clàudia Baebia, la propietària, i Trufo, l’esclau alliberat.

Royo explica que «la idea de fer una dramatització sobre la vida dels romans a la Safor respon a una necessitat didàctica i pràctica: fer més accessible els conceptes treballats a classe, com la via Augusta, la vil·la romana, ciutats com Dianium o Saetabis…». «Volíem que allò que estudien tinguera una aplicació in situ; anar al lloc dels fets i comprovar com la història antiga té una repercussió ací i ara i el teatre és un gènere excepcional per arribar a la vida dels antics romans: com vivien, com sentien, quins eren els seus interessos. Ens ha permés arribar, també, a les persones», apunta el professorat.