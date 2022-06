El Consell Valencià de Cultura lliura els premis del seu concurs

Els jurats del Consell Valencià de Cultura ja han decidit els noms dels guanyadors de l’edició d’enguany del concurs literari i de dibuix que convoquen cada curs. Amb el títol «La vida després del confinament», als premis s’han presentat un total de 2.778 obres (2.027 de dibuix i 708 literàresis) de 108 centres esde tot arreu del territori valencià.

Fonts dels jurats coincidixen a assenyalar la particular qualitat d’enguany dels treballs, potser deguda a la perspectiva guanyada des de l’inici de la pandèmia, que ha permés un rigor basat en la distància que ha afavorit la creació artística; així com la presència cada vegada més important de la novel·la gràfica, que planteja per a edicions futures la instauració d’este gènere com una nova modalitat de premi.

El Consell Valencià de Cultura dona «un agraïment sincer» als participants, als professorat i als centres que s’hi han implicat.

Els premis es lliuraran demà, en la seu de la institució (carrer Museu de València), a les 12.00 hores, en un acte obert al públic i presidit per Santiago Grisolía.