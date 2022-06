L’orgull de l’escola humil: 50 anys del CEIP Ciutat de l’Artista Faller

El CEIP Ciutat de l’Artista Faller de València complix mig segle i ho fa amb la seua història ben present i posant la mirada cap al futur. Este barri del cap i casal va ser creat el 1963 per Regino Mas i va inaugurar la seua escola en 1972, i per axò en 2022 han fet 50 anys, aniversari que ja han celebrat este curs i que clouran el primer trimestre del pròxim any escolar.

Per este motiu, i per a que la comunitat educativa siga partícip de l’esdeveniment, l’escola ha gravat un documental; ha preparat una exposició amb articles i documents antics; i han contactat amb antigues alumnes del centre que ara s’han convertit en professionals i referents per als i les escolars actuals. Advocades, mestres, infermeres… van estudiar a una escola que reivindica la seua essència artística i se sent fortament arrelada al barri humil en la qual està ubicada.

«Som una escola humil, de barri de persones treballadores, i ho portem amb molta dignitat i molt d’orgull de pertànyer a un lloc històric, el primer barri temàtic d’Espanya, creat al voltant de les falles», explica Joana Martínez, coordinadora de l’equip d’Innovació del centre.

«Volem que els xiquets vegen que les persones que han passat per les mateixes aules que ells tenen futur; que senten l’orgull de comptar amb referents professionals i que van continuar amb els seus estudis; que som importants i que formen part de la societat», expliquen des de l’escola.

La celebració de l’aniversari servix també perquè els infants siguen conscients de la seua realitat. «L’objectiu ha sigut treballar la història de l’escola, com a part del barri, fer que l’alumnat siga partícip, que molts pares i mares vinguen, ja que el col·le també és un centre cultural al barri», apunta.

L’activitat educativa del CEIP Ciutat de l’artista Faller se basa en la seua «plural singularitat», com afirmen des del centre, a més del respecte, la tolerància i els valors artístics i esportius. Els prop de 300 alumnes d’Infantil i Primària i 34 membres del claustre (entre docents, especialistes…) treballen habitualment amb la música, l’esport i l’art com a eixos vertebrals, doncs s’identifiquen com a una «escola d’artistes».

«Som una escola en la qual som artistes a molts nivells», afirmen. Per això, s’obrin a la realitat que els envolta, col·laboren amb altres centres educatius i durant es últims anys han mostrat els seus treballs —molts d’ells audiovisuals—en les més importants institucions culturals de València, com en el Palau de la Música o en les Arts.

Tanmateix, un altre pilar que destaca molt la coordinadora d’Innovació és la importància del treball en equip. «Som un equip, una gran família: alumnat, mestres i pares», afirma amb insistència. A més, molts familiars també s’han format a les mateixes aules que els seus fills.