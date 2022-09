Bernardo Atxaga inaugurarà la 8a Trobada de professionals del llibre i la lectura

La ciutat d’Algemesí acollirà enguany la celebració de la 8a Trobada de professionals del llibre i la lectura, organitzada per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. L’activitat formativa tindrà lloc els dies 18 i 19 de novembre al Teatre Municipal amb el títol «Les arts escèniques: un camí d’èxit». El programa d’aquesta nova edició està encapçalat pel reconegut escriptor basc Bernardo Atxaga.

Les jornades, que abans s’anomenaven Trobada de Professorat de Valencià, s’adrecen tant a docents i estudiants universitaris com a professionals del sector del llibre (biblioteques, llibreries, etc.). Les inscripcions es podran realitzar fins al 7 de novembre en la pàgina web www.trobadaprofessorat.org, on també està disponible tota la informació de les jornades. El preu de la matrícula és de 20 euros.

El programa arrancarà el divendres 18 a les 17 h amb la conferència «Reaccions davant d’una pedra ratllada», a càrrec de Bernardo Atxaga. A continuació, hi haurà la taula redona «Música i llengua: el batec d’un país», en la qual participaran Artur Martínez, de La Fúmiga; Flora Sempere, d’El Diluvi; i Esther Querol.

L’endemà, les sessions es reprendran a les 10.00 h amb una conversa sobre cinema educatiu entre Salvador Huertas, cap de continguts de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), i Clara Pelegrin, coordinadora del programa educatiu de la cooperativa audiovisual Drac Màgic. Després, la dramaturga Anna Marí, el productor teatral Antoni Benavent i el responsable de Projectes Educatius del Palau de les Arts Reina Sofia, Víctor Gil, parlaran de «La vida a escena: innovació en arts escèniques». Tancaran la jornada els cantautors Pau Alabajos i Sandra Monfort, que dialogaran sobre la poesia a la música actual.

El professorat assistent obtindrà una diligència de participació de la Conselleria, mentre que el personal de les biblioteques rebrà un certificat del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).