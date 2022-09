Un concurs impulsa el compromís de l’alumnat amb el medi ambient

Alumnat de Batxillerat de tota Espanya pot participar en el «I Concurs #GoCalp», impulsat per Global Omnium, a través de l’Observatori de Ciutats Resilients i Sostenibles de Calp. Es tracta d’una iniciativa que es desenvoluparà durant tot el curs escolar i que pretén implicar els joves espanyols en la identificació i resolució dels principals problemes vinculats al canvi climàtic que amenacen el nostre planeta. Així, Global Omnium aposta per contribuir a una «tornada al col·le» més compromesa amb el Medi Ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

Des de l’Observatori de Ciutats Resilients i Sostenibles de Calp impulsat per Global Omnium es realitza una crida als «urbanistes climàtics» d’entre 16 i 18 anys que vulguen compartir les seues millors idees per a afrontar els riscos que planteja el canvi climàtic als nostres pobles i ciutats mitjançant solucions basades en el respecte a la naturalesa. Les inscripcions poden realitzar-se fins el pròxim 7 d’octubre.

Fins a 5.000 euros de premis

Tal com s’indica en la convocatòria, «l’objectiu és desenvolupar un projecte pilot de solucions viables i accessibles per a qualsevol municipi», independentment de la seua grandària, sobre un dels sis riscos climàtics definits per l’Observatori: sequia, illes de calor, inundacions, pèrdua de biodiversitat, degradació de l’entorn natural i fixació de població i repte demogràfic.

Les millors solucions presentades, i que seran valorades per un grup d’experts de l’Observatori, tindran un premi de 5.000 i 3.000 euros per a l’equip guanyador i segon classificat, respectivament, i serà destinat a la compra de material escolar per al centre.

En el concurs, que està obert per a estudiants a nivell nacional, podran participar equips compostos per un mínim de dos alumnes i un màxim d’una classe sencera, supervisats per un docent o mentor que actuarà com a persona de contacte i efectuarà la presentació del treball, que haurà de ser original.

Consta de tres fases, i la primera s’iniciarà durant el mes d’octubre i s’estendran durant tot el curs escolar. En la primera, els participants hauran de presentar abans del 7 d’octubre una proposta de solució al risc climàtic seleccionat.

En una segona fase, prevista fins al 16 de gener de 2023, hauran de desenvolupar un projecte d’investigació de la «solució» plantejada. En este moment se seleccionaran els projectes més innovadors per part dels experts de l’Observatori. L’última fase, que finalitzarà el 7 d’abril de l’any que ve, servirà per a presentar i defensar el projecte seleccionat.

Les bases del concurs es poden consultar en www.go2ods.net/concurso-escolar/, així com el qüestionari d’inscripció.