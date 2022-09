L’Asssociació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyament (Anele) explica a Levante-EMV que el sector editorial està vivint un procés de transformació «en paral·lel a la transició del llibre de text tradicional a una nova generació de llibres de text». «Hui, els llibres s’adapten al seu entorn social, a les noves exigències pedagògiques i a un professorat cada vegada més exigent. Ha deixat de ser un mer conjunt ordenat de continguts curriculars per a transformar-se en un conjunt de materials i recursos educatius, múltiples i integrats», afirma José Moyano, president d’Anele. Segons dades d’esta patronal, les seues empreses associades compten amb una oferta de 34.371 títols en paper per a este 202-23 i 26.749 recursos digitals, ja que molts llibres «donen accés a continguts digitals per al seu ús a l’aula o a casa, per professorat, alumnat o famílies» i ja se consideren «ferramentes educatives híbrides que poden ser emprades tant en paper com en digital». Fonts de l’editorial Vicens Vives consideren que la digitalització «és una realitat que va prendre impuls arran de la covid». «Creiem que va ser una gran oportunitat per a accelerar un canvi inevitable i positiu en la comunidad educativa», defensen. Així, aposten per un model d’aprenentatge en què «papel i digital es complementen, amb un rol específic».