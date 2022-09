El secret d’Ayrin

Les Alcusses, 327 aC

(97 anys després de la fundació)

Era dia de mercat, i el poble de les Alcusses bullia d’activitat des de les primeres llums de l’alba. Les dones, arrupides dins dels seus mantells més abrigats, anaven i venien de l’aljub carregades amb cànters d’aigua, i confluïen al carrer principal saludant-se amb rialles alegres i veus agudes que feien vibrar l’aire humit de la matinada. Ací i allà es veien xicons que, amb els ulls encara carregats de son, conduïen els ramats des dels estables fins al camp obert, i llauradors que s’encaminaven al treball de cada dia amb el cap acotat i les pesades ferramentes al muscle. Els artesans, obrint-se camí cap a la porta principal per a exposar les seues mercaderies, havien de bregar amb els xiquets que, jugant, amenaçaven de tirar-los la càrrega a terra. Les mares, atrafegades com estaven a omplir els cànters, els havien deixat al carrer amb l’esperança que s’entretingueren i no demanaren encara un desdejuni que no havien tingut temps de preparar. De tant en tant, se sentia una rialla més forta que les altres, el plor inconsolable d’un nadó mort de fam, el crit d’un pastor que dirigia un ramat poc disciplinat, l’estrèpit d’un cànter que s’estavellava contra terra... Era completament impossible continuar dormint, ignorar la vida que bategava al carrer.

Ayrin, tanmateix, fingia dormir. Estava ben desperta des de molt abans que l’activitat esclatara al poble, potser havia estat desperta la nit sencera, però es caragolava encara damunt la palla endurida del seu llit. No volia alçar-se, no trobava forces per a enfrontar la mirada transparent de la mare sense que el secret que amagava li pujara als llavis. Ja feia temps que els dies de mercat la sorprenien amb la cara soterrada a la palla, amb els punys serrats damunt del ventre per a tractar d’amagar la intranquil·litat que la dominava, lluitant per mantindre els ulls clucs mentre la mare remugava a mitja veu per la casa. Feia tant de temps que, aquell dia, la mare no va poder callar més. Es va plantar al costat de la màrfega on intentava fondre’s Ayrin i parlà amb una veu dolça i una mica alterada per la preocupació:

–Què tens, filla?

–No res, mare. Dormia encara...

Ayrin començà a fingir un badall, però els ulls tranquils de Lea li’l tallaren en sec. Com podia enganyar-la, si veia el fons del seu cor cada volta que la mirava? La mare tornà a preguntar, més dolça encara:

–Què tens, Ayrin?

–No ho sé, mare! –esclatà amb la veu trencada, dient més del que volia–. Tinc un pes al damunt...

Ah, és això! –somrigué Lea, alleugerida. Havia tingut tanta por que estiguera malalta...–. Un pes al damunt, a la teua edat, no pot ser més que un secret que m’amagues.

–No, mare! –protestà Ayrin, fent-se més roja que la túnica nova que pensava estrenar aquell mateix dia–. És que...

Com que no era capaç de dir res més, com que el color que li havia pujat a la cara no empal·lidia, Lea li acaricià el cap amb tendresa. Ayrin havia esdevingut ja feia temps una dona, però ella se la mirava encara com la xiqueta de sempre, la que jugava a amagar-se entre els plecs del seu mantell, la que protestava enèrgicament si el menjar tardava a arribar a taula, la de les rialles explosives. D’un temps ençà no la sentia riure tan a sovint com abans. Ara passava les hores mirant amb un lleuger somriure un punt imprecís de l’horitzó, sempre cap al nord, mentre les seues mans s’ocupaven mecànicament del moviment constant del teler, mentre remenava amb el pesat cullerot el brou que bullia a la llar, mentre molia el gra fent rodar monòtonament la massissa maneta de pedra amb tota la força del seu cos, mentre llançava als porcs les sobres del menjar, mentre munyia les cabres inquietes a l’estable...

Lea només trobava una explicació per a aquell comportament, una explicació que li omplia l’ànima d’un goig desconegut i, alhora, d’una tristesa ben coneguda. Ni tan sols va intentar forçar la confessió del que, n’estava certa, no podia ser altra cosa que l’eterna història del mal d’amors, tot i que hauria donat qualsevol cosa perquè Ayrin li obrira el seu cor. Coneixia, però, el silenci gelat que l’envoltaria si gosava fer-li una pregunta indiscreta, la paret impenetrable que s’alçaria entre les dues. Amb esforç apartà la mà dels cabells d’Ayrin i s’enfilà cap a un terreny més pràctic i, per tant, més transitable:

–Vaig a buscar aigua a l’aljub. En tornar, ens desdejunarem. Aprofita per abillar-te com cal... És dia de mercat!

Ayrin serrà els punys una mica més fort per a amagar el calfred que li corria per l’esquena. Era dia de mercat, el dia de mercat que esperava amb totes les fibres del seu cos des de feia més de tres llunes... Encara no havia acabat d’eixir la mare per la porta, amb el cànter ben assentat al maluc, quan Ayrin s’alçà d’una revolada i començà a preparar-se per al gran dia. Mullà un drap de llana grisosa amb l’escassa aigua que encara quedava al pitxer i començà a fregar-se de cap a peus amb insistència, com si volguera llevar-se alhora el rastre de la nit i l’ansietat que l’ofegava. Després, amb la pell neta i roja com una cirera acabada de collir, es disposà a aplicar-se els ungüents que la mare reservava per a ocasions especials. Tan especials, que mai no trobava l’ocasió d’emprar-los. Abans, quan encara vivia el pare, Ayrin havia estat sempre orgullosa de l’aspecte impecable de Lea, de la seua pell suau i blanca, dels cabells trenats i lluents que emmarcaven un rostre que semblava fet únicament per a somriure. La mort del pare, però, acabà tot d’una amb la seua dolça coqueteria i amb les seues esperances.

Amb un sospir, Ayrin bellugà el cap per a tornar a la realitat i es concentrà de nou en els minúsculs pots de fang que guardaven els preats ungüents de la mare. Començà a pentinar-se els cabells llargs i arrissats mentre els ulls se li n’anaven cap al nord, sempre cap al nord. Perquè del nord, de la llunyana Edeta que s’havia convertit ja en la ciutat dels seus somnis, venien de camí els ulls negres i les estimades mans d’Esler, els seus llavis de mel, les seues paraules d’amor. La trena espessa li penjava esquena avall, quan la mare tornà amb el cànter ple d’aigua. Ayrin, avergonyida, s’alçà amb intenció de llevar-li el pes de damunt, però Lea tallà el seu moviment amb un gest de la mà:

–Amb la túnica nova? Ni parlar-ne! –Deixà el cànter en terra, recolzat contra la paret d’adob, i contemplà la filla amb un somriure orgullós.– Estàs preciosa, Ayrin!

–Gràcies –Ayrin, ruboritzada, girà el cap per por que la mare li llegira als ulls el dolç secret que amagava.

–No et faràs res d’especial amb la trena? És el detall que et falta per enamorar a qualsevol xic... –afegí Lea amb picardia.

–Mare! –Ayrin, abans de pensar el que feia, es trobà abraçant-la com si fora l’última vegada. Com havia pensat que li ho podria amagar? Li pujava al pit una angoixa que no podia explicar de llàgrimes. Però, no, encara no era temps per a parlar-li d’Esler i de tots els seus somnis.