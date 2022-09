El XIV Congrés d’Educació de l’Alcúdia analitzarà les emocions i l’entorn del 22 al 24 de setembre

L’Ajuntament de l’Alcúdia i el CEFIRE de Xàtiva han organitzat la catorzena edició del Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset, que es desenvoluparà del 22 al 24 de setembre a la Casa de la Cultura del municipi amb el títol «Emocions i entorn».

Begoña Fuentes, arquitecta tècnica i enginyera d’edificació, inaugurarà les jornades amb la ponència «Repensar l’espai educatiu des d’una perspectiva ecològica i emocional». Després, la mestra, psicopedagoga i doctora en Ciències de l’Educació, Èlia López, parlarà de «Les competències emocionals en els centres educatius».

El divendres es reprendran les sessions a les 17.00 h amb l’arquitecte especialista en disseny i espais d’aprenentatge Josu Iriarte, que farà una conferència sobre la transformació dels espais en centres educatius. A continuació, l’especialista en Neuroeducació, Rosa Casafont, centrarà el seu discurs en «La influència de l’entorn en la salut mental i física».

Per últim, el dissabte hi haurà la taula redona «Entorn i emocions, una oportunitat per al diàleg», amb Rosa Casafont i Josu Iriarte, i la conferència «El valor de la paraula en l’educació», a càrrec de l’escriptora Espido Freire. El programa complet es pot descarregar des del web de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

El termini per a inscriure’s a l’activitat finalitza el 19 de setembre. La matrícula és gratuïta i es pot fer a través de la pàgina web del CEFIRE de Xàtiva (en el cas de docents no universitaris, psicòlegs i escoles infantils) i de la pàgina web de l’Ajuntament de l’Alcúdia (per a la resta de casos). Enguany també hi ha l’opció de seguir les sessions per videoconferència a través de la plataforma Webex.