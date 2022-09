El començament del curs és el moment idoni per areplantejar-se la manera de moure’s en el dia a dia, sobretot en trajectes tan freqüents com anar i tornar a classe. L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) recomana anar a peu al col·legi sempre que siga possible i argumenten que la marxa ràpida disminuïx els valors de pressió arterial; optimitza la capacitat de regulació dels nivells de sucre de la sang millorant la sensibilitat a la insulina; i ajuda a previndre i reduir el sobrepés i l’obesitat, tan prevalents en la població pediàtrica. A més, els pediatres destaquen seus efectes positius a nivell de salut mental.

«Permet als xiquets millorar la seua orientació i la seua concentració —i, per tant, el rendiment escolar—; augmenta la seua autoestima, reduint el risc de depressió i ansietat; desenvolupen major autonomia; potencia les relacions amb la seua família i amb lacomunitat; i ajuda als xiquets a ser conscients del seu entorn, des de descobrir les estacions, fins a conéixer les característiques dels carrers del seu barri», apunta el doctor Julio Álvarez-Pitti,coordinador del Comité de Promoció de la Salut de l’AEP. «Sense oblidar el component mediambiental que suposa reduir l’ús del cotxe i l’emissió de CO₂», afegix. El doctor Juan Antonio Ortega, coordinador del Comité de Salut Mediambiental de l’AEP, explica que les i els escolars «són més vulnerables a la contaminació atmosfèrica urbana per respirar majors volums d’aire per quilo de pes que els adults», per això incidix en la importància de fomentar el contacte dels més menuts amb la natura. «La contaminació atmosfèrica urbana s’associa significativament amb una disminució del rendiment acadèmic, memòria de treball, atenció i empitjora la funció pulmonar en els xiquets. No és només una manera de cuidar el planeta, sinó també la salut dels nostres fills», advertix Ortega. Tanmateix, l’hàbit d’anar caminant al col·legi en el dia a dia dels estudiants ha demostrat un impacte en l’increment de l’activitat física dels alumnes. Caminar un quilòmetre al dia suposa realitzar fins a dues terceres parts de l’activitat física recomanada per als xiquets que ha de ser, almenys, de 60 minuts diaris d’activitat física moderada o intensa. De fet, el Pla Estratègic Nacional per a la Reducció de l’Obesitat Infantil (2022-2030) establix com una de les «claus del canvi» promoure que els entorns on viuen i creixen xiquets i xiquetes siguen més saludables, segurs i amigables.