El CEIP Serreria de València protagonitza l’espot de la 10a edició

Comença el compte enrere per a la celebració de la 10a edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de València. I com ja és tradicional per al festival, dies abans de l'inici de la setmana gran del cinema, la MICE trau a la llum el seu espot promocional, com sempre, amb xiquets i xiquetes com a protagonistes. Este any, l'encarregat de crear la peça audiovisual ha sigut Javi Navarro, qui ha comptat amb l'alumnat del CEIP Serreria.